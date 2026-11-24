Fusion Media rappelle les risques élevés liés aux cryptomonnaies. Attention à la volatilité et aux erreurs de prix indicatifs pour protéger vos investissements.

La plateforme Fusion Media a émis un avertissement officiel et détaillé concernant les risques associés à la négociation d'instruments financiers ainsi qu'aux crypto-monnaies. Cet avis vise à informer les utilisateurs des dangers potentiels liés aux marchés numériques, soulignant que ces actifs présentent une volatilité extrême susceptible d'entraîner la perte totale ou partielle de l'investissement initial.

Les risques liés aux crypto-monnaies

Les prix des crypto-monnaies sont soumis à des fluctuations extrêmement rapides et imprévisibles. La plateforme explique que cette volatilité peut être influencée par divers facteurs externes, notamment des événements financiers majeurs, des changements réglementaires ou des tensions politiques internationales. Les utilisateurs doivent être pleinement conscients que ces actifs ne conviennent pas à tous les types d'investisseurs, en particulier ceux qui ont une faible tolérance au risque.

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Avertissement sur les données et les prix

Il est impératif de noter que les données fournies sur le site Web de Fusion Media ne sont pas toujours en temps réel ni exactes. Les prix affichés peuvent provenir de teneurs de marché plutôt que de bourses officielles, ce qui signifie qu'ils sont purement indicatifs. Par conséquent, ces valeurs peuvent différer des prix réels observés sur un marché donné, rendant ces informations inappropriées pour des décisions de trading en temps réel.

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Réservation de responsabilités et droits intellectuels

Fusion Media et les fournisseurs de données associés déclinent toute responsabilité quant aux pertes ou dommages résultant de transactions effectuées sur la base des informations disponibles. L'utilisation, le stockage ou la reproduction des données sans autorisation écrite préalable est strictement interdite. Tous les droits de propriété intellectuelle restent la propriété exclusive des fournisseurs de données et de la plateforme d'échange.

Négociation sur marge et précautions requises

La négociation sur marge est explicitement mentionnée comme une pratique augmentant considérablement les risques financiers. Avant d'investir, il est recommandé de se renseigner sur les frais associés et d'examiner ses objectifs, son niveau d'expérience et sa capacité à assumer le risque. Il est conseillé de consulter des professionnels si nécessaire, car la version anglaise du document prévaut en cas de divergence avec la traduction française.