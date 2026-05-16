Avant-propos économiques - Nouvelles mesures attendues du gouvernement

Le gouvernement français a annoncé qu'il retomberait dans les préparatifs pour adapter les dispositifs de soutien à l'activité et à l'économie en début de semaine prochaine. Plusieurs pistes pour une nouvelle jeunesse à cette prime pourraient être envisagées, telles que la réduction des contraintes et des fonds publics liés au versement de la prime, la réouverture du dispositif à des emplois non éligibles précédemment, des aides ciblées pour les petites entreprises, l'intégration de nouveaux travailleurs dans un soutien qui couvre 3 millions de salariés et des mesures ciblées pour les finances publiques.

Le gouvernement sera amené à reprendre la parole en début de semaine prochaine pour adapter tout l'ensemble des dispositifs de soutien à l'activité et à l' économie , avait-il indiqué ce jour-là à l'Assemblée nationale.

Soit une échéance fixée au début de la semaine, qui se termine. Davantage de Français seront aidés, de nouvelles annonces seront faites d'ici à une semaine, a encore indiqué celle qui est également porte-parole du gouvernement, lundi 11 mai, semblant déjà repousser l'échéance. Et depuis ? Plus rien, ou presque.

Sur la forme, on comprend donc que ces nouvelles mesures, ou légers ajustements, interviendront, au mieux, à partir du lundi 18 mai. Sur le fond, quelques menus indices ont fuité.

Parmi les pistes à l'étude, figurerait par exemple un assouplissement des règles concernant la fameuse prime Macron de 'qui permet aux entreprises de verser un chèque à leurs salariés avec moins de contraintes et de ponctions de l'État, le gouvernement réfléchirait effectivement à donner une nouvelle jeunesse à ce dispositif instauré en 2019, en réponse à la crise des gilets jaunes, mais complexifié depuis au fil des années. L'idée pourrait être de revenir aux principes originels de la prime, et à une exonération totale d'impôts et de cotisation pour inciter les employeurs à mieux respecter leurs salariés.

Une hypothèse qui aurait l'avantage, pour le gouvernement, de répondre aux préoccupations de 63 % des Français du budget affecté par la hausse des prix à la pompe. Outre la piste du retour en force de cette prime facilitée, Sébastien Lecornu, réticent à desserrer les cordons de la bourse depuis le début de la crise, pourrait opter pour des ajustements très ciblés, en MBE, créé début avril pour soutenir la trésorerie de certaines petites entreprises et réservé jusqu'à présent aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux transporteurs routiers et aux taxis individuels, allait être élargi au secteur du bâtiment.

Il était jusqu'à maintenant prévu pour 3 millions de ' Les conditions de revenu pourraient être assouplies, ou les indemnités kilométriques rehaussées. Autant d'hypothèses qui s'inscrivent bien dans la stratégie adoptée par le gouvernement depuis le début de cette crise, à savoir ouvrir le robinet d'aides au compte-goutte, pour préservé autant que possible les finances publiques déjà endommagées, en évitant un nouvel épisode du climat médiatique dominé par les images catastrophiques des manifestants





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