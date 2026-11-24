Découvrez l'avant-première du documentaire " Un corail à la fois " à La Cité de lamer le 2 décembre 2026. Suivez l'engagement de Maëlle pour la conservation des coraux en Indonésie.

La Cité de la Mer située à Cherbourg dans le département de la Manche accueillera une projection en avant-première du documentaire " Un corail à la fois " le 2 décembre 2026. Cette séance spéciale se tiendra dans l'auditorium Jacques-Perrin du site touristique cherbourgeois. L'événement marque une étape importante pour la promotion de la biodiversité marine auprès du public local et national.

Une aventure scientifique et humaine captivante

Réalisé par Stéphane Urbinati en partenariat étroit avec La Cité de la Mer, ce premier film d'une durée de cinquante-deux minutes est inédit. Il invite les spectateurs à suivre une aventure scientifique et humaine captivante qui dépasse les murs de l'aquarium. Le documentaire met en lumière le rôle fondamental des coraux à travers un récit immersif et éducatif.

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L'intrigue débute en Normandie au sein des aquariums de La Cité de la Mer avant de transporter le public vers les sanctuaires marins d'Indonésie. Cette transition géographique illustre la portée mondiale des enjeux environnementaux liés à la préservation des récifs coralliens. Les viewers sont invités à explorer les mécanismes complexes de survie de ces écosystèmes fragiles.

Le film propose une narration personnelle centrée sur Maëlle, une jeune femme de seize ans passionnée par l'environnement marin. Sa trajectoire sert de fil conducteur pour expliquer des concepts scientifiques complexes de manière accessible. Elle porte et découvre un projet ambitieux d'implantation de coraux sur les îles Raja Ampat en Indonésie.

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Apprentissage technique et conservation

Avant son départ pour l'Indonésie, le tournage de la première partie du documentaire se déroule en Normandie. Maëlle y apprend, aux côtés des professionnels de La Cité de la Mer, les gestes essentiels de la régénération corallienne. Karen Avoine, chargée de médiation au sein de l'institution, initie la jeune réalisatrice aux bases scientifiques fondamentales.

Elle explique précisément ce qu'est un corail ainsi que son rôle crucial dans l'enrichissement et la sauvegarde de la biodiversité grâce à ses squelettes calcaires. Lilian Carlu, responsable de l'équipe aquarium, prend ensuite le relais pour initier Maëlle à la technique du bouturage. Cette méthode de fragmentation permet de multiplier les coraux, tant en milieu naturel qu'en aquarium contrôlé.

Les séquences filmées dans les zones de quarantaine de La Cité de la Mer offrent un aperçu des protocoles stricts nécessaires à la santé des espèces. Chaque geste est minutieusement observé pour garantir la survie des colonies lors de leur transplantation future. Ces techniques locales sont ensuite mises en pratique sur le terrain indonésien pour assurer le succès du projet.

Découverte des populations locales

Une fois arrivée sur les îles Raja Ampat, Maëlle découvre un environnement sauvage unique et diversifié. Elle est allée à la rencontre des populations locales et des associations investies dans le projet de fermes coralliennes. Ces échanges interculturels enrichissent sa compréhension des enjeux socio-économiques liés à la protection de l'océan.

Le tournage se poursuit avec des exercices pratiques aux techniques locales de transplantation. Maëlle partage ses questionnements, ses rencontres et son apprentissage au fil des images. Les spectateurs sont amenés à vivre ses doutes et ses émerveillements face à la beauté mais aussi à la vulnérabilité des récifs. Ce documentaire produit par Sauvage Production vise à sensibiliser le grand public.

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Suivi du projet et retours futurs

Un retour sur place de Maëlle est d'ores et déjà prévu au début de l'année 2027. Ce second voyage servira à dresser un état des lieux du projet un an après son lancement. Maëlle sera accompagnée cette fois-ci de Karen Avoine et Lilian Carlu pour évaluer la réussite des transplantations. Ces éléments compléteront probablement la narration du film ou alimenteront des contenus complémentaires.

En attendant cette échéance, le public peut suivre les aventures de la jeune femme ainsi que les coulisses du projet. Ces mises à jour sont diffusées sur les réseaux sociaux de La Cité de la Mer notamment sur Facebook, Instagram et TikTok. Cette stratégie digitale permet de maintenir l'engagement des spectateurs entre la sortie du film et les événements futurs.

Informations pratiques pour la séance

La projection à La Cité de la Mer à Cherbourg sera suivie d'un temps de questions-réponses avec les invités présents. L'événement offre une opportunité unique d'interagir directement avec l'équipe behind the scenes. Les spectateurs pourront poser leurs interrogations sur les méthodes de conservation ou les spécificités du tournage.

L'ouverture des portes est fixée à vingt heures et les portes fermeront à vingt heures vingt précises. Il est impératif de respecter ce timing pour ne pas perturber le début de la séance. L'inscription est obligatoire par e-mail avant la date de l'événement pour garantir la place de chaque participant.

Les inscriptions doivent préciser le nombre de places souhaité ainsi que le numéro de téléphone de contact. Le nom et prénom de tous les participants doivent également être transmis pour validation. Cette procédure administrative assure une gestion fluide de la salle de l'auditorium Jacques-Perrin le jour J.