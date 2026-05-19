Avant les ursprünglich prix, le Galaxy S25 FE Samsung à 99 € et la batterie puissante de 4 900 mAh

Devis Exclusive Vous avez toujours voulu obtenir un nouveau téléphone Samsung ? Vous pourriez maintenant s’arrêter sur le Galaxy S25 FE, disponible à un prix moins élevé que celui d’un produit reconditionné. Le Galaxy S25 FE est proposé à un prix de 99 € sur le site officiel de Cdiscount. Il est doté de nombreuses fonctionnalités innovantes et d’un design bel et bien.

Envie d’un nouveau téléphone ? C’est le bon moment pour vous rendre sur le site officiel de Cdiscount . En effet, avec cette offre exclusive, le Galaxy S25 FE de la marque Samsung s’affiche à un prix moins élevé que celui d’un produit reconditionné.

Alors, passez à l’action avant qu’il ne soit trop tard. Le Galaxy S25 FE de la marque Samsung vous offre une prise en main à la fois agréable et pratique notamment grâce à son épaisseur de seulement 7,4 mm et à son poids léger de 190 grammes. En plus, il possède des bordures fines afin que vous puissiez réaliser l’ensemble de vos activités en totale immersion.

Et dès maintenant sur le site officiel de Cdiscount, bénéficiez d’une remise de 15 euros dès 99 euros d’achat avec le code TEL15D99 et profitez du Galaxy S25 FE de la marque Samsung avec 128 Go de stockage. Le Galaxy S25 FE de la marque Samsung vous garantit une expérience fluide et réactive avec son processeur Exynos 2400.

En plus, il dispose d’un système de refroidissement optimisé et les graphismes réalistes vous offriront un jeu fluide et réaliste, idéal si vous aimez jouer à des jeux mobiles. Conçu pour vous accompagner partout, il est également doté d’une batterie d’une capacité de 4 900 mAh qui vous assure une autonomie allant jusqu’à 28 heures en lecture vidéo.

Le Galaxy S25 FE de la marque Samsung est aussi doté d’un cadre en Aluminium Armor renforcé et grâce à son verre Corning Gorilla Victus+ qui recouvre son écran, il est protégé de manière efficace contre les rayures du quotidien. En plus, il intègre un système photo à l’arrière composé de 3 appareils photo différents afin que vous puissiez capturer vos moments de vie avec des détails précis et un contraste optimisé.

Ce contenu a été réalisé par un expert de l’équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





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