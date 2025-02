Avant le Lever du Soleil est le premier film d'une trilogie romantique qui suit l'histoire d'amour de Céline et Jesse sur trois décennies. Du premier rendez-vous à Vienne en 1995 à leur mariage et à la parentalité en Grèce en 2013, le long métrage explore les hauts et les bas de leur relation.

Avant le Lever du Soleil est le premier film d'une trilogie romantique réalisée par Richard Linklater avec le duo d'acteurs, au charme intemporel, Julie Delpy et Ethan Hawke . Il raconte l'histoire d'un amour naissant, fugace et passionnant. Une histoire construite en très peu de temps, mais dont la poésie continue de résonner dans nos esprits longtemps après l'avoir vue. Avant le Lever du Soleil, une histoire d'amour sur trois décennies. Tout commence durant l'été 1995.

Céline (Julie Delpy), une étudiante française, est partie rendre visite à sa grand-mère à Budapest pendant ses vacances. Dans le train, sur le chemin du retour, elle rencontre Jesse (Ethan Hawke), un jeune Américain parcourant l'Europe. Ils s'échangent des regards, rigolent de leurs curieux compagnons de route, conversent sur la vie et apprennent à se connaître au fil du voyage. Arrivés à Vienne, Jesse doit descendre. Il a un vol pour les États-Unis dès le lendemain. Mais ne pouvant résister à l'idée de prolonger sa rencontre avec Céline, il la convainc de venir visiter la ville à ses côtés pendant les 14 heures qui le séparent du décollage de son avion. Amusée, peut-être séduite, celle-ci accepte. Elle se dit qu'elle n'aura qu'à prendre un autre train au petit matin. Quoi qu'il arrive, ses cours à la Sorbonne ne reprennent pas avant quelques jours. Cœur battant et sourire aux lèvres, les deux jeunes gens s'aventurent dans la belle capitale autrichienne. On suit alors nos deux protagonistes au cours d'une longue promenade philosophique, au bord d'un canal du Danube, dans un petit cimetière qui rappelle des souvenirs, au sommet d'une grande roue, autour d'un verre, bercés par la folk lumineuse de Kath Bloom chez un disquaire ou par les vers improvisés d'un poète de rue. On flâne dans leurs pas et on les observe refaire le monde en patientant jusqu'à l'aube. On les regarde tomber amoureux aussi. Ils discutent, se dévoilent et se découvrent sans jamais s'idéaliser, au gré d'un scénario sensible et authentique. Ils s'embrassent, s'enlacent. Et inévitablement, on sent notre cœur se serrer à mesure que le temps s'écoule et que leur séparation approche. Lorsqu'est venu le moment de se dire au revoir, les deux amourachés se font la promesse de se retrouver six mois plus tard au même endroit (les réseaux sociaux n'existant pas encore, et la volonté de s'en remettre au destin annulant naïvement toute volonté de prendre une adresse ou un numéro de téléphone). Tout au long de la ballade, la caméra de Richard Linklater agit tel un compagnon discret qui s’évapore lorsque bon lui semble, laissant à la romance de Céline et Jesse une fin rêveuse, en suspens. Ce sentiment mélancolique réapparaît neuf ans plus tard dans Before Sunset (2004). Jesse est écrivain et connaît le succès avec un roman sur une aventure d'un soir… Alors qu’il répond à une poignée de questions et dédicace ses livres à l’intérieur de la Shakespeare and Company (la plus chaleureuse des librairies anglophones de Paris), il croise Céline parmi les personnes venues à sa rencontre. Cette dernière vit dans la capitale et en a profité pour venir le saluer. Ils décident de s'échapper pour marcher un peu dans la ville… Loin d'être les jeunes étudiants plein d'espoir qu’ils ont été, ils doivent désormais faire face à leurs déceptions et à leurs rancœurs. Et comme la première fois, le temps leur est compté : ils n'ont que 80 minutes avant que Jesse ne doive retrouver sa femme et son enfant aux États-Unis. Après un court arrêt dans un café et une balade en bateau-mouche sur la Seine, il accompagne Céline chez elle et prend le temps (ou le risque) d’un dernier thé. Dans le dernier volet, Before Midnight (2013), Céline et Jesse sont mariés et parents de jumelles. Une soirée romantique en Grèce, sans leurs enfants, est l'occasion de disserter sur leur couple et leur avenir. Là encore, ils ont bien des choses à se dire, ou à ne pas dire d'ailleurs. Qu'importe. Ils vivent leur histoire en dehors de tout préjugé, se laissant porter par la vie et ce qu'elle pourrait avoir de beau à leur réserver





LOVE ROMANCE BEFORE SUNRISE RICHARD LINKLATER JULIE DELPY ETHAN HAWKE CINEMA TRILOGY BEFORE SUNSET BEFORE MIDNIGHT

