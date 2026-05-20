Avant-coureurs et prévention de l'insuffisance veineuse

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Quand les jambes deviennent douloureuses en fin de journée, ce n’est pas qu’une question de fatigue. Il s'agit aussi d'un signe d'insuffisance veineuse, un trouble qui, s'il n'est pas pris en charge, peut évoluer vers des varices ou des œdèmes permanents.

Les sensations de jambes lourdes sont le premier signal d'alerte d'une maladie veineuse chronique, prévient le Dr Kierzek. Quels sont les signes avant-coureurs de l'insuffisance veineuse ? La station debout ou assise prolongée empêche le retour veineux normal, favorisant la stagnation du sang dans les jambes. Plusieurs symptômes fonctionnels apparaissent alors.

Il y a notamment *staccato*... (omitted for brevity). Lorsque ces signes évoluent, d'autres manifestations apparaissent comme les varices, les œdèmes persistants ou même des lésions cutanées. Ces varices correspondent alors à une dilatation anormale des veines superficielles sous l'effet d'un reflux sanguin





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