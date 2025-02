Avane, un nouveau souffle pour les familles des victimes des affaires non élucidées

Une nouvelle association, Avane, a été créée pour aider les familles des victimes d'affaires non élucidées, notamment en leur fournissant un soutien psychologique, humain et technique.

En janvier 1994, Didier Seignole a disparu pendant la nuit après un entraînement de football. Son cas, comme celui de nombreuses autres affaires non élucidées, a laissé derrière lui une douleur immense pour les familles des victimes. Bien qu'elles aient fait appel à des avocats et à des enquêteurs, elles ont souvent ressenti un manque de soutien et d'accompagnement.

C'est pour combler cette lacuna que Benoît de Maillard, un technicien de la police scientifique, a créé l'association Avane, « Association d'aide aux victimes des affaires non élucidées », en mai 2024. \Marie, la mère de Didier, témoigne de l'épuisement et de la détresse que ressentent les familles touchées par ces affaires non résolues. Après 31 ans d'attente, elle exprime un sentiment d'espoir placé entre les mains des services compétents. Son frère, José, refuse de s'exprimer pour ne pas entraver les investigations en cours. \Avane se veut un soutien multiforme pour ces familles, leur offrant une aide psychologique, humaine et technique. L'association est structurée autour de quatre pôles : association, développement, experts et victimes et passionnés. Un groupe de bénévoles, comme Romain, un crêpier de Nantes, s'emploie à recenser les « cold cases » et à alimenter une carte interactive. L'objectif principal d'Avane est d'obtenir l'accès aux dossiers des affaires non élucidées, de les analyser avec l'aide d'experts et de relancer les investigations auprès des autorités compétentes en cas de découverte d'informations pertinentes





