Avancée majeure dans le traitement du cancer de la prostate métastatique grâce à une combinaison thérapeutique innovante

Un essai clinique coordonné par le Centre Oscar Lambret de Lille démontre l'efficacité d'une association de médicaments réduisant de moitié le risque de progression chez les patients atteints de cancer de la prostate métastatique avec altérations génétiques.

Un essai clinique coordonné par le Centre Oscar Lambret de Lille a révélé des avancées majeures dans le traitement du cancer de la prostate métastatique, en particulier pour les patients présentant des altérations génétiques spécifiques.

Les résultats, présentés au congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago et publiés dans une revue scientifique de référence, montrent que l'association de deux médicaments, l'enzalutamide et le talazoparib, réduit considérablement le risque de progression de la maladie ou de décès. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme, avec près de 50 000 nouveaux cas chaque année en France.

À un stade métastatique, les traitements hormonaux standards permettent généralement de ralentir la maladie, mais certains patients porteurs de mutations dans les gènes BRCA1, BRCA2, ATM, ATR, CDK12 ou CHEK2 développent des formes plus agressives. L'essai TALAPRO-3 a recruté plus de 550 patients dans le monde entier pour évaluer l'efficacité d'une combinaison thérapeutique précoce.

Les patients ont été répartis en deux groupes : l'un recevant l'association talazoparib-enzalutamide avec la privation androgénique classique, et l'autre recevant le traitement standard à base d'enzalutamide seul. Les résultats sont particulièrement encourageants : l'association réduit de 50 % le risque de progression ou de décès chez les patients porteurs d'altérations des gènes de réparation de l'ADN. Le bénéfice est encore plus marqué pour ceux ayant une mutation du gène BRCA2, avec une réduction de 65 % du risque.

Les données préliminaires sur la survie globale montrent une réduction de 23 % du risque de décès après un suivi médian de 40 mois. Le professeur Karim Fizazi souligne que ces résultats sont exceptionnels et représentent un pas majeur pour la médecine personnalisée en cancérologie génito-urinaire. Jusqu'à présent, les inhibiteurs de PARP étaient utilisés en cas de résistance hormonale, mais cette étude montre qu'une utilisation plus précoce, dès le diagnostic métastatique, peut apporter un bénéfice significatif.

Cette avancée renforce l'importance des tests génomiques pour identifier les mutations et orienter les patients vers des traitements adaptés. Si les autorités de santé valident cette nouvelle indication, les recommandations internationales pourraient être modifiées. Le Centre Oscar Lambret, basé à Lille depuis 1955, est l'un des 18 centres de lutte contre le cancer français réunis au sein d'Unicancer.

Certifié Comprehensive Cancer Center par l'Organisation européenne des instituts du cancer (OECI) depuis janvier 2026, il mène des activités de soins, de recherche et d'enseignement. Avec la coordination de l'essai TALAPRO-3, le centre lillois confirme son rôle de premier plan dans la recherche internationale contre le cancer





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