Autriche : L'extrême droite au bord de la chancellerie, la droite refuse les compromis

Le FPÖ, arrivé en tête des législatives autrichiennes, refuse de céder sur ses exigences radicales. Les négociations pour former une coalition avec l'ÖVP, la formation conservatrice, sont au point mort, suscitant des inquiétudes quant à l'avenir de l'Autriche et son intégration européenne.

L’extrême droite, pour la première fois aux portes de la chancellerie, et la droite sont au bord de la rupture mercredi en Autriche, aucune des deux formations politiques ne voulant céder aux exigences de l’autre. Après des rumeurs et des fuites dans la presse, les divergences ont éclaté au grand jour, à coup de communiqués de presse vindicatifs, visant à faire porter à l’autre le chapeau du possible échec des pourparlers.

Fin de la taxe carbone, « asile zéro », attaque des ONG, des médias ou des LGBT+... le Parti autrichien de la Liberté (FPÖ) n’a pas reculé d’un pouce sur sa volonté de renverser la table, faisant fi d’un système parlementaire basé sur le compromis. Un projet trumpien qui inquiète la société civile quant au maintien de l’Etat de droit, si le très radical Herbert Kickl installait son parti à la chancellerie. La perspective inédite d’une chancellerie aux mains du FPÖ, arrivé pour la première fois en tête avec près de 29% des voix aux législatives fin septembre, grâce au soutien des conservateurs de l’ÖVP (26,3%), s’était esquissée début janvier, après l’échec de précédentes discussions. Blocage sur la Russie Après le coup de tonnerre du scrutin, la droite avait tenté de former une coalition « tout sauf Kickl » avec la gauche et les libéraux. Sans réussir à trouver un compromis. L’ÖVP affaiblie avait alors tendu la main à son ennemi, s’asseyant sur une promesse de campagne. Mais les tensions ont rapidement affleuré, Herbert Kickl brusquant cette formation, habituée au pouvoir depuis 1987. Le FPÖ tient à avoir la main haute sur l’Intérieur, or les conservateurs, qui leur avaient cédé ce portefeuille fin 2017, sont échaudés par l’expérience: les services de renseignement occidentaux avaient pris leurs distances en raison des liens du parti d’extrême droite avec la Russie. Ce qui pose de graves « risques pour la sécurité » de l’Autriche, incapable seule de déjouer les projets d’attentats, avertit l’ÖVP, soucieuse de « préserver la collaboration » avec leurs partenaires. Elle a donc proposé de confier à Herbert Kickl uniquement les domaines de l’asile et de la migration. Une répartition des tâches « vouée à l’échec », a réagi le FPÖ. Autre problème de taille: la droite réclame un positionnement clair de la coalition contre la Russie, selon un document confidentiel révélé par les médias. « Le FPÖ n’a fait aucun compromis », résume le politologue Thomas Hofer. « Je crois que cela ressemble un peu à la façon dont le président américain Donald Trump s’y prend, dans le sens où il veut vraiment tenir ses promesses électorales une par une ». « Or bien sûr, le paquet que Kickl a mis sur la table est inacceptable pour l’ÖVP », selon lui. Ligne dure La droite a déjà gouverné deux fois avec le FPÖ en Autriche. Mais c’était elle qui occupait alors la chancellerie et représentait le pays à Bruxelles, imposant un ordre du jour pro-européen. Herbert Kickl opte, lui, depuis le début des négociations pour une ligne dure. Afin de construire son « Autriche forteresse », il réclame un retour à la stricte neutralité et la fin de la primauté du droit européen. Depuis le début des pourparlers, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à plusieurs reprises à Vienne pour défendre les droits fondamentaux. Si les négociations échouent, le politologue Johannes Huber s’attend à de « nouvelles élections au printemps ou à l’automne », pour lesquelles le FPÖ est désormais crédité de 35% des intentions de vote. L’ÖVP a chuté à environ 18% et se trouve maintenant en troisième position, derrière les sociaux-démocrates, dans les sondages d’opinion. La gauche et les libéraux lui ont toutefois proposé mardi de renouer le dialogue afin d’éviter que les plus longues négociations jamais observées en Autriche depuis l’après-guerre ne débouchent que sur de l’instabilité. Les inquiétudes grandissent sur les conséquences du blocage actuel pour l’économie, ce pays prospère de 9,2 millions d’habitants en mauvaise passe économique n’ayant toujours pas voté de budget pour 2025.





LaCroix / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

AUTRICHE FPÖ ÖVP HERBERT KICKL ELECTION EXTREME DROITE COALITIONS EUROPE RUSSIE SECURITE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »

L'État Abandonne les Incitations pour les Véhicules Électriques et Renforce les Surtaxes sur les ThermiquesLe projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive de la surtaxe à l'achat de véhicules thermiques, atteignant 70 000 euros en mars 2025 et 90 000 euros en 2027 pour les modèles les plus émetteurs. De plus, le seuil d'émission Co2 sera abaissé progressivement, impactant un nombre croissant de modèles de véhicules grand public.

Lire la suite »