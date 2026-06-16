Autriche - Jordanie : sur quelle chaîne TV et à quelle heure regarder le match de la Coupe du Monde en direct ?

La Coupe du Monde 2026 se poursuit dans le groupe J avec l'affrontement entre l'Autriche et la Jordanie. La rencontre aura lieu dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin, à 6h00 heure française, à Santa Clara, en Californie.

La Coupe du Monde 2026 se poursuit dans le groupe J avec l'affrontement entre l' Autriche et la Jordanie . La rencontre aura lieu dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin, à 6h00 heure française, à Santa Clara, en Californie.

Ce match du groupe J de la Coupe du Monde 2026 est diffusé en direct sur beIN Sports. L'Autriche fait figure de favorite face à la Jordanie pour accrocher une place qualificative. La Jordanie, elle, vit un moment historique : les Faucons disputent la toute première Coupe du Monde de leur histoire, dans la foulée de leur finale surprise à la Coupe d'Asie 2023. Les deux équipes ne se sont jamais affrontées.

Le groupe est complété par l'Algérie, huitième de finaliste en 2014. Le Mauritanien Dahane Beida arbitrera la rencontre. Pour suivre la rencontre, direction beIN SPORTS, inclus dans le Pass RMC Sport + beIN SPORTS. Activable en 1 clic et sans changer d'opérateur, cette offre 100% digitale rassemble les chaînes RMC Sport et beIN SPORTS (14 canaux HD au total) et propose 100% des matchs de la Coupe du Monde 2026.

Le tarif : 19 euros par mois pendant douze mois, puis 29 euros par mois, avec 1 euro de frais d'inscription ; une version sans engagement est également proposée. S'y ajoutent la Liga, la NBA, l'UFC, la PFL et l'Hexagone MMA, à suivre en direct comme en replay sur tous vos écrans





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