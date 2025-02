Autriche : Crise politique après l'échec des négociations entre l'extrême droite et les conservateurs

Le FPÖ et l'ÖVP n'ont pas réussi à former un gouvernement, plongeant l'Autriche dans une crise politique. Les divergences sur des sujets clés tels que l'asile, l'Intérieur et la position face à la Russie ont empêché une entente. De nouvelles élections se profilent à l'horizon.

L' Autriche se retrouve plongée dans une crise politique sans précédent après l'échec des négociations pour former un gouvernement entre l' extrême droite autrichienne et les conservateurs. Herbert Kickl , le chef du Parti autrichien de la Liberté ( FPÖ ), a informé le président Alexander Van der Bellen de l'échec des pourparlers, mettant fin à plusieurs jours de tensions et d'invectives.

« Bien que nous ayons fait des concessions sur de nombreux points, les pourparlers n’ont malheureusement pas abouti », écrit-il dans son courrier, « remettant donc le mandat » qui lui avait été confié le 6 janvier. Dans un communiqué, les conservateurs de l'ÖVP ont blâmé « la soif de pouvoir et l’intransigeance » d’Herbert Kickl. « Il n’était pas prêt à faire des compromis et à établir un partenariat d’égal à égal, développant des fantasmes de toute-puissance », selon le secrétaire général Alexander Pröll. Le FPÖ, arrivé en tête des élections législatives de septembre avec près de 29 % des voix, n'a pas reculé d'un pouce sur ses positions, faisant fi du compromis, essentiel à un système parlementaire. Fin de la taxe carbone, « asile zéro », attaque des ONG, des médias ou des LGBT +, le FPÖ n'a fait aucun compromis. Les négociations avaient débuté il y a un peu plus d'un mois entre le FPÖ et l'ÖVP (26,3 %), suite à l'échec des précédentes discussions. Après le coup de tonnerre du scrutin, la droite avait d'abord tenté de former une coalition « tout sauf Kickl » avec la gauche et les libéraux. Sans réussir à trouver un compromis. L'ÖVP affaiblie avait alors tendu la main à son ennemi, s'asseyant sur une promesse de campagne. Mais les tensions ont rapidement affleuré, Herbert Kickl brusquant cette formation, habituée au pouvoir depuis 1987. Le FPÖ tenait la main haute sur l'Intérieur, or les conservateurs, qui leur avaient cédé ce portefeuille fin 2017, sont échaudés par l'expérience : les services de renseignement occidentaux avaient pris leurs distances en raison des liens du parti d'extrême droite avec la Russie. Ce qui pose de graves « risques pour la sécurité » de l'Autriche, incapable seule de déjouer les projets d’attentats, avait averti l'ÖVP. Elle avait donc proposé de confier à Herbert Kickl uniquement les domaines de l'asile et de la migration. Une répartition des tâches « vouée à l'échec », a réagi le FPÖ. Autre problème de taille : la droite réclamait un positionnement clair de la coalition contre la Russie, selon un document confidentiel révélé par les médias. La gauche et les libéraux veulent renégocier avec l’ÖVP afin d'éviter que les plus longues négociations jamais observées en Autriche depuis l’après-guerre ne débouchent que sur de l’instabilité. Les inquiétudes grandissent sur les conséquences du blocage actuel pour l’économie, ce pays prospère de 9,2 millions d'habitants en mauvaise passe économique n'ayant toujours pas voté de budget pour 2025





Autriche Politique Elections FPÖ ÖVP Herbert Kickl Alexander Van Der Bellen Crise Politique Droite Extrême Droite

