Après huit ans de gratuité, les autoroutes espagnoles se dégradent. Trafic accru et accidents multipliés posent la question du retour des péages.

La gratuité des autoroutes en Espagne, instituée progressivement depuis 2021, montre ses limites face à la dégradation physique du réseau. Cette politique populaire, qui visait à alléger le coût de la vie pour les ménages, entraîne aujourd'hui des embouteillages chroniques et une augmentation significative des accidents. Le débat sur l'entretien des infrastructures devient un enjeu central alors que le pays se prépare à un scrutin majeur.

Dégradation de l'AP-7 et augmentation du trafic

L'autoroute AP-7, axe vital reliant la frontière française à Barcelone et s'étendant jusqu'au sud du pays, illustre parfaitement cette crise de gestion. Comme sur 90 % des autoroutes espagnoles, les péages ont disparu avec l'expiration des concessions des sociétés d'autoroutes. Cette suppression a provoqué unreport massif du trafic, notamment des poids lourds venant de France. Le volume de circulation sur cet axe a augmenté de 45 % depuis la suppression des barrières. Chaque jour, près de 20 000 poids lourds et 100 000 voitures empruntent cette route stratégique.

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Cohabitation difficile entre usagers et maintenance

Les conditions de circulation se sont sensiblement dégradées, entraînant une hausse des accidents de 40 % en cinq ans. Patxi, un livreur interrogé dans une station-service de Santa Perpètua au nord de Barcelone, constate l'impact direct sur sa vie professionnelle. Il signale la présence massive de camions générant des embouteillages impressionnants et une multiplication des incidents routiers. Luka, chauffeur routier polonais à La Jonquera près de la frontière, confirme que la chaussée souffre d'un manque d'entretien. Il décrit une route parsemée de nids de pouche et note qu'il n'existe plus un seul jour sans accident depuis la saturation du réseau.

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Recherche de nouveaux modèles financiers

Face à cette situation, la remise en cause de la gratuité devient ouverte, y compris au sein du gouvernement catalan. Salvador Illa, président de la Catalogne et socialiste, a exprimé des regrets publics cet été sur cette décision prise avec enthousiasme. La gauche comme la droite catalanes plaident désormais pour la mise en place d'une vignette. Cet outil permettrait de financer l'entretien du réseau et de réguler le trafic, une recommandation soutenue par la Commission européenne en 2024. Madrid reste cependant réticent à l'idée de faire payer à nouveau les automobilistes, malgré les pressions.

Contexte électoral et enjeux nationaux

La question des infrastructures s'inscrit dans une campagne électorale tendue, les Espagnols étant appelés aux urnes ce dimanche 29 novembre. L'accident ferroviaire du TGV à Tolède le 28 octobre, ayant coûté la vie à 69 personnes, a accentué les critiques sur l'état des réseaux. Le sous-investissement depuis la crise financière de 2008 nourrit un sentiment de méfiance envers l'état des lieux. La population espagnole est passée de 44 à près de 50 millions d'habitants en 20 ans, une croissance portée par l'immigration. Ce contexte rend indispensable une refonte du modèle de financement des grandes artères nationales.