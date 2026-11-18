La Commission européenne a autorisé le daraxonrasib pour le cancer du pancréas métastatique. Ce traitement révolutionnaire double la survie des patients et arrive dans l'urgence en France.

La Commission européenne a officiellement délivré une autorisation de mise sur le marché pour le daraxonrasib. Cette décision historique vise spécifiquement les patients souffrant d'un adénocarcinome pancréatique métastatique. Cette avancée majeure intervient dans un contexte de crise sanitaire urgente en France.

Près de seize mille Français sont touchés chaque année par cette pathologie. Il s'agit du troisième cancer le plus meurtrier du pays. La mortalité liée au cancer du pancréas continue d'augmenter. Les chiffres de Santé publique France font état de treize mille neuf cent vingt-deux décès enregistrés en 2024.

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Mécanisme d'action contre les mutations KRAS

Le daraxonrasib agit comme un inhibiteur spécifique de la voie RAS. Plus de quatre-vingt-dix pour cent des cancers du pancréas présentent une activation anormale de cette voie. Ce mécanisme est souvent lié à une mutation du gène KRAS. Cette mutation joue un rôle central dans la croissance rapide des tumeurs malignes.

Jusqu'à présent, les médecins estimaient que ces mutations étaient impossibles à cibler directement. Cette molécule se lie à une protéine qui se fixe à RAS. Elle bloque ainsi l'activité de la protéine et stoppe la progression tumorale. Cette approche thérapeutique constitue une rupture scientifique majeure.

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Données cliniques et efficacité prouvée

L'efficacité du daraxonrasib a été évaluée lors d'un essai clinique international de phase 3. Les résultats détaillés de cette étude ont été publiés en mai 2026. Cet essai a inclus cinq cents patients atteints d'un adénocarcinome pancréatique métastatique. Tous avaient déjà reçu un traitement précédent sans succès suffisant.

Cinq cent deux patients ont reçu du daraxonrasib tandis que deux cent quarante-huit ont reçu une chimiothérapie standard. La survie globale médiane a atteint treize mois et deux sous daraxonrasib. Elle n'était que de six mois et sept sous chimiothérapie classique. Le traitement double donc clairement l'espérance de vie des patients.

Impact concret et disponibilité en France

Les symptômes de cette maladie se manifestent généralement tardivement. Le diagnostic est posé quand la tumeur ne peut plus être retirée par chirurgie. Cela arrive dans seulement dix à vingt pour cent des cas selon la Fondation Arc. Le daraxonrasib offre une alternative vitale pour les patients inopérables.

L'Agence européenne des médicaments avait recommandé cette autorisation en octobre dernier. Elle a qualifié le médicament de hautement prioritaire. L'accès au daraxonrasib pourrait être disponible pour les patients français dans les trois à six mois. Chaque retard dans la prescription coûte des vies humaines précieuses. Les professionnels de santé attendaient cette révolution thérapeutique avec impatience. Elle va transformer durablement les pratiques médicales en oncologie.