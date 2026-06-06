Autopsie de Lyhanna sans réponse : nouvelles expertises médico‑légales et interrogatoire du suspect

Une semaine après la découverte du corps de la collégienne Lyhanna, les médecins légistes n'ont pu identifier la cause de sa mort. Des analyses supplémentaires - anatomopathologie, toxicologie, ADN - sont ordonnées, tandis que le principal suspect, Jérôme Barella, n'a encore aucune déclaration à fournir. Le dossier, désormais au cœur d'une mobilisation nationale, attend les conclusions des nouvelles expertises pour avancer le procès et éclaircir les circonstances du drame.

Une semaine s'est écoulée depuis la découverte du corps de Lyhanna , collégienne de onze ans disparue dans le Gers , et les investigations restent entourées d'une obscure série de questions.

L'autopsie pratiée le vendredi 5 juin dans un laboratoire d'Agen a confirmé l'identité du cadavre retrouvé dans un hangar agricole à Puycasquier, mais les médecins légistes n'ont pu établir aucune cause de décès. Selon le procureur de la République d'Agen, les analyses initiales n'ont révélé aucune trace d'impact, de blessure ou de pathologie visible à l'œil nu, ce qui empêche, pour l'heure, de formuler une hypothèse fiable sur les circonstances de la mort.

Face à cet état de fait, le parquet a ordonné une série d'expertises complémentaires. Des anatomopathologistes vont examiner, au microscope, les tissus et organes prélevés afin de détecter d'éventuelles lésions microscopiques, signes d'asphyxie ou traumatismes occultes. Des examens toxicologiques seront réalisés pour rechercher la présence de substances toxiques ou d'un éventuel empoisonnement, y compris sous contrainte. En parallèle, des prélèvements génétiques seront analysés pour identifier la présence d'ADN étranger, notamment sous les ongles, ce qui pourrait indiquer une lutte.

Les médecins légistes s'attacheront également à rechercher des traces d'agression sexuelle, conformément aux procédures en matière de violences faites aux mineurs. Ces investigations s'inscrivent dans un contexte judiciaire déjà chargé. Jérôme Barella, principal suspect mis en examen, n'a, à ce jour, fourni aucune déclaration devant le juge d'instruction et n'a pas répondu aux interrogations des enquêteurs.

Le parquet a indiqué que, dès que les nouvelles conclusions médico‑légales seront disponibles, le suspect sera convoqué à nouveau afin de le confronter aux éléments supplémentaires. Parallèlement, les autorités continuent de déterminer le mobile possible du crime et d'évaluer la préméditation éventuelle. Le ministère de la Justice a également déposé une plainte après des menaces proférées contre la procureure d'Auch, soulignant la sensibilité politique du dossier.

Les parents de Lyhanna, quant à eux, ont lancé un appel à la mobilisation nationale, organisant une marche blanche et mettant en garde contre les fausses collectes de fonds en ligne. Le drame a suscité une vague de solidarités à travers la France, avec des rassemblements prévus devant les tribunaux et les institutions judiciaires, tandis que des mesures de soutien psychologique sont renforcées pour les agents du collège de Fleurance.

Le dénouement de cette affaire, qui continue d'alimenter les débats sur la sécurité des enfants et l'efficacité du système judiciaire, reste pour l'instant suspendu aux résultats des nouvelles expertises





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lyhanna Autopsie Expertises Médico‑Légales Jérôme Barella Gers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : un corps d'enfant retrouvé, l'autopsie en attenteLe corps d'un enfant portant les mêmes vêtements que la jeune Lyhanna, disparue depuis une semaine, a été découvert dans un hangar agricole à Puycasquier. Une autopsie est en cours pour confirmer son identité.

Read more »

Macron dénonce des « failles inacceptables » dans l’affaire Lyhanna mais récuse « la question des moyens »Une réunion entre le Premier ministre et les ministres de l’Intérieur et de la Justice a été organisée en urgence ce vendredi matin.

Read more »

Affaire Lyhanna : l’exécutif déplore des dysfonctionnements « accablants » des services de l’ÉtatAu lendemain de la découverte d’un corps qui pourrait être celui de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers, l’exécutif a dénoncé vendredi 5 juin des dysfonctionnements « accablants » des services de l’État. La procureure d’Auch est pointée du doigt pour ne pas avoir appliqué la circulaire priorisant les enfants victimes.

Read more »

Mort de Lyhanna : une nouvelle plainte pour viol sur une fillette de déposée contre Jérôme B.Jeudi 4 juin, une mère de famille a porté plainte contre Jérôme B. à Saint-Brieuc, rapporte Le Parisien. Elle avait porté plainte contre X pour des faits d'agression sexuelle sur sa fillette en 2023. La petite fille dit avoir reconnu dans le cadre de sa récente médiatisation.

Read more »