Automobilistes Marseillais décident de descendre dans la rue contre les mesures insuffisantes

Des automobilistes marseillais manifestent contre les mesures insuffisantes prises par le gouvernement pour pallier la flambée des carburants. Ils se sont déjà adaptés à la crise et attendent maintenant des mesures plus agressives pour les aider à traverser cette période difficile.

Malgré les 710 millions d'euros d'aides annoncés par le gouvernement face à la flambée des carburants , les automobilistes rencontrés à Marseille ne cachent plus leur lassitude.

Particuliers et professionnels dénoncent des mesures insuffisantes et disent s'être déjà adaptés à la crise. Alors que le gouvernement annonce 710 millions d'euros d'aides nouvelles, que répondent les automobilistes ? Pour l'association 40 Millions d'automobilistes, qui demande une baisse des taxes, le gouvernement persiste dans l'erreur. Sur le terrain, dans la région de Marseille, les Français sont dépités, professionnels comme particuliers.

Les automobilistes n'attendent plus rien du gouvernement.

'Il faut descendre dans la rue'Face au refus d'une baisse de la fiscalité sur les carburants, certains, comme Pascal, estiment même que les Français doivent désormais faire entendre leur mécontentement dans la rue. 'À un moment donné, il va falloir quand même se bouger un peu, parce que là, ce n'est pas normal. Il faut descendre dans la rue, mais il ne faut pas que ce soit récupéré par des extrémistes, comme LFI, par exemple', insiste-t-il.

Mais beaucoup semblent résignés, notamment les chefs d'entreprise, car les affaires sont difficiles, en particulier pour Reda, traiteur à Marseille.

'On n'est pas impactés comme les grosses sociétés qui font du transport. On n'est pas pris en compte. Voilà, on n'est pas aidés. Pour les livraisons, je suis vraiment impacté.

Je n'arrive plus à livrer. Les clients ne veulent pas payer les frais de livraison. On ne peut plus livrer en dehors de Marseille, malheureusement. Je refuse, franchement, je refuse des clients', déplore-t-il.

À lire aussi : En direct - Prime carburant, aides renouvelées durant trois mois... Ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement Les Marseillais rencontrés à la pompe n'attendent plus que des aides soient décidées par le gouvernement. Ils se sont déjà organisés depuis un moment, aussi bien dans leur vie privée que professionnelle, tout en priant pour que cette crise prenne fin le plus rapidement possible





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