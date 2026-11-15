Aurore Delplace et Kevin Levy parents d'un deuxième enfant : impact sur leur couple

Aurore Delplace et Kevin Levy célèbrent la naissance de leur deuxième enfant quatre ans après Aaron. Le couple livre son expérience sincère sur les bouleversements du quotidien parental.

Le couple formé par l'actrice Aurore Delplace et l'humoriste Kevin Levy a officialisé son agrandissement familial à la fin du mois d'octobre. Cette nouvelle venue marque leur entrée dans une vie à quatre, seulement quatre ans après la naissance de leur premier enfant, Aaron. L'annonce, saluée avec émotion sur les réseaux sociaux, confirme une grossesse très attendue par les deux artistes qui avaient déjà partagé leur joie du premier venu.

Un bouleversement quotidien pour le couple

L'arrivée de ce deuxième bébé a profondément modifié l'organisation de la vie domestique de Kevin Levy et Aurore Delplace. Le comédien souligne avec beaucoup d'autodérision qu'ils n'ont plus une minute à eux depuis l'accouchement survenu deux semaines avant leur annonce publique. La routine est désormais dictée par les besoins du nourrisson, laissant peu d'espace à l'intimité conjugale habituelle.

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Pour illustrer cette nouvelle réalité, le couple a publié une vidéo humoristique qui retranscrit fidèlement leurs échanges actuels. Ils y jouent la scène où ils se croisent sans vraiment se voir, transformant leurs moments de passage en rencontres presque fortuites. Cette autodieuse prise de conscience montre comment la parentalité à deux exige une gestion stricte du temps.

Une complicité renforcée par l'humour

Kévin Levy et Aurore Delplace ont choisi de tourner cette contrainte en sketch pour partager leur quotidien avec leurs followers. La scène débute sur le ton de la méconnaissance, Aurore Delplace feignant la surprise face à un parfait inconnu dans leur salon. Kevin Levy joue le jeu des présentations d'usage avant que le déclic ne s'opère soudainement entre les deux parents.

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L'exclamation de la comédienne, mêlée d'humour et de réalité, illustre parfaitement leur nouveau mode de vie. Elle réagit avec humour en reconnaissant son compagnon malgré l'agitation ambiante. Ce moment spontané, interrompu par leurs obligations parentales immédiates, témoigne d'une complicité à toute épreuve face aux défis de la parentalité contemporaine.

Une histoire d'amour débutée en 2008

Le parcours sentimental de Kevin Levy et Aurore Delplace remonte à près de vingt ans, précisément en 2008. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'Académie internationale de comédie musicale à Paris, alors étudiants dans la même promotion. Pour le comédien, le coup de foudre a été immédiat dès leur première rencontre dans l'établissement parisien.

Kevin Levy se souvient avoir tout de suite identifié Aurore Delplace comme la femme de sa vie lors de cette première vision. La comédienne, bien que réticente au départ, a fini par donner une chance à celui qui allait devenir son époux. Malgré les épreuves traversées au fil des années, ils ont su construire un foyer solide, renforcé aujourd'hui par la naissance de leur deuxième enfant.