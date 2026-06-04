Aurore Delplace et Kevin Lévy dévoilent le sexe de leur deuxième enfant

Les acteurs Aurore Delplace (Un si grand soleil) et Kevin Lévy (Demain nous appartient) ont annoncé la venue prochaine de leur deuxième enfant et révélé son sexe dans une vidéo pleine de complicité.

Le couple d'acteurs Aurore Delplace , star de la série Un si grand soleil, et Kevin Lévy , présent dans Demain nous appartient, a annoncé avec joie l'arrivée prochaine de leur deuxième enfant .

Cette heureuse nouvelle, partagée sur les réseaux sociaux, s'est accompagnée d'une révélation pleine de complicité : le sexe du bébé. Dans une vidéo caractéristique de leur humour et de leur bonne humeur, Aurore a taquiné Kevin en lui demandant s'il ne voulait pas une fille, ce à quoi il a immédiatement réagi. Cette attente ravit leur fils aîné Aaron, qui pourra bientôt jouer avec son petit frère, partageant une passion pour l'homme-araignée.

Cette nouvelle naissance renforce les liens conjugaux du couple, ensemble depuis plus de quatorze ans, traversant les épreuves et célébrant les joies dans la sérénité. Professionnellement, chacun poursuit sa carrière dans ses feuilletons respectifs. Aurore Delplace voit son personnage, Johanna, se reconstruire après la rupture spectaculaire du couple qu'elle formait avec Constantin Balsan à l'écran. De son côté, Kevin Lévycontinue de faire rire son entourage et, en romantique incorrigible, espère trouver l'amour, peut-être même dans une nouvelle intrigue.

Les fans se réjouissent de voir leurs interprètespartager une aussi belle histoire réelle, aussi vibrante que celles qu'ils incarnent à l'écran. Par ailleurs, des rumeurs circulent sur une possible collaboration future entre les deux acteurs dans une nouvelle série, un projet qu'ils n'ont pas démenti, évoquant simplement la nécessité de trouver un diffuseur. Leur mariage improvisé, célébré il y a quelques années, reste un souvenir marquant d'une relation basée sur la spontanéité et l'affection.

Tous deux confient qu'ils envisagent de nouveaux projets communs, dans la continuité de leur envie de travailler ensemble. Leur vie de famille, équilibrée malgré des emplois du temps chargés, sert de modèle à de nombreux téléspectateurs. Aurore Delplace, appréciée pour son authenticité, se confie régulièrement sur les défis de concilier tournages et maternité, tandis que Kevin Lévy, entre ses dates de spectacle et le tournage, continue de promouvoir son art.

Leur histoire, mêlant amour, carrière et projets communs, illustre parfaitement le mélange de vie privée et de vie publique que vivent les comédiens de séries télévisées. Malgré les aléas des intrigues à l'écran, leur couple réel semble solidement ancré dans le respect mutuel et une complicité évidente. Les abonnés des réseaux sociaux suivent avec attention chaque étape de leur parcours, des photos dAaron aux coulisses de leurs tournages.

Leur capacité à dévoiler des moments intimes, comme le sexe de leur futur enfant, avec humour et naturel, renforce leur popularité. Le feuilleton Un si grand soleil, diffusé sur France 3, et Demain nous appartient, sur TF1, sont deux piliers des daily shows français, et voir leurs acteurs s'unir dans la vie est un cadeau pour les fidèles téléspectateurs.

Aurore et Kevin, souvent interrogés sur la possibilité de partager enfin l'affiche, répondent avec prudence mais laissent la porte ouverte à une collaboration. Leurs parcours respectifs, marqués par des rôles qui leur tiennent à cœur, démontrent leur engagement artistique. Derrière les personnages fictifs se dessine ainsi un couple réel qui intrigue et suscite l'admiration. La perspective d'un deuxième enfant arrive comme un nouveau chapitre heureux dans cette saga familiale contemporaine.

Les médias people et les magazines de télévision relayent abondamment chaque annonce soulignant l'équilibre que le couple parvient à maintenir. Entre les tournages, les spectacles de Kevin, et la préparation d'un album pour Aurore, la vie du couple semble riche et épanouie. Leur fils Aaron, déjà habitué aux projecteurs, grandit dans un environnement où créativité et tendresse se mêlent. L'annonce du sexe du bébé, faite de manière ludique, a été largement likée et commentée, preuve de l'affection du public.

Aurore Delplace, qui avait connu une rupture médiatisée de son personnage à l'écran, trouve aujourd'hui un équilibre personnel qui contraste avec les drames fictionnels. Kevin Lévy, quant à lui, incarne un personnage dans Demain nous appartient dont la quête amoureuse fait écho à sa propre vie. Cette porosité entre fiction et réalité ne semble pas déranger le couple, bien au contraire, ils l'assument avec élégance.

Les internautes se réjouissent déjà de voir évoluer cette famille recomposée par les joies de la parentalité. La naissance prochaine d'un petit frère pour Aaron promet de nouvelles anecdotes familiales que les acteurs partageront peut-être en toute simplicité. Leur histoire rappelle que derrière les feuilletons télévisés, il y a des comédiens avec leurs propres vies, amours et projets.

L'annonce du sexe du deuxième enfant n'est que la dernière en date d'une série de confidences qui rapprochent le public de ces interprètes aimés. Alors que les tournages continuent, le couple prépare avec sérénité l'arrivée de ce nouveau member dans leur foyer. Leur récit, à la fois personnel et public, montre qu'il est possible de mener de front une carrière artistique exigeante et une vie de famille épanouie





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