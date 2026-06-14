Aurore Delplace enceinte du deuxième enfant : les coulisses d'une grossesse au cœur d'Un si grand soleil

L'actrice Aurode Delplace, qui incarne Johanna dans Un si grand soleil, annonce son deuxième enfant avec Kevin Lévy. Elle révèle comment la série adaptera son scénario et partage les défis personnels qui ont précédé cette heureuse nouvelle.

Aurore Delplace , connue du grand public sous le nom de Johanna dans la série quotidiennne Un si grand soleil, vient d'annoncer officiellement qu'elle attend son deuxième enfant.

L'actrice a fait part de la nouvelle sur ses réseaux sociaux, accompagnée d'une vidéo où elle et son compagnon, Kevin Lévy, star de Demain nous appartient, partagent leur joie.

"C'est pour le mois d'octobre", a déclaré le couple avant de préciser que la date exacte n'était pas encore fixée, mais que l'arrivée du bébé serait prévue pour la fin de l'année. Cette annonce s'inscrit dans un contexte professionnel très chargé pour les deux artistes, qui assurent chacun la fois des rôles phares dans deux des fictions les plus suivies de la télévision française, cumulant plus de quatre millions de téléspectateurs chaque semaine.

Lors d'une interview accordée à Télé Loisirs, Aurore a expliqué comment sa grossesse serait prise en compte dans le scénario d'Un si grand soleil. Selon elle, les équipes de scénaristes ont déjà commencé à réfléchir à des solutions pour intégrer son état de grossesse sans rompre la continuité de l'intrigue. Elle a précisé que son personnage, Johanna Lemeur, ne tomberait pas enceinte dans le feuilleton, afin d'éviter toute confusion avec la réalité de la comédienne.

Au lieu de cela, les scénaristes pourraient envisager une absence temporaire du personnage ou un déplacement à l'étranger, ce qui offrirait à Aurore la possibilité de suivre son accouchement en toute sérénité.

"Je ne sais pas encore ce qu'ils vont réserver à Johanna, mais je sais que je pourrai prendre le temps nécessaire pour mon bébé", a-t-elle affirmé avec émotion. Kevin Lévy, quant à lui, a partagé les difficultés qu'il a rencontrées avant de devenir père, évoquant notamment une grossesse extra-utérine et deux fausses couches qu'Aurore a traversées avant de pouvoir concevoir leur petit garçon.

Il a salué le courage de sa compagne et a souligné que ces expériences avaient renforcé leur lien.

"J'ai galéré, mais chaque épreuve nous a rapprochés et nous a permis de mieux comprendre ce que signifie être parents", a déclaré Kevin. Le couple a également évoqué leurs projets d'avenir, dont le mariage, qui se tiendra très prochainement, ainsi que les préparatifs pour accueillir le nouveau-né dans leur foyer où vit déjà leur premier fils, Aaron, âgé de cinq ans.

Les fans attendent avec impatience de découvrir les nouvelles intrigues qui naîtront de cette double vie entre le petit écran et la vie réelle, et espèrent que la série saura continuer à captiver le public tout en respectant les moments intimes de la famille Delplace‑Lévy





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