La ministre Aurore Bergé a signé à Bordeaux le renouvellement du dispositif de baux glissants et étendu le pack nouveau départ aux Landes et Charente-Maritime pour soutenir les victimes de violences conjugales.

La ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a effectué une visite officielle à Bordeaux ce jeudi 26 novembre. Lors de ce déplacement, elle a signé plusieurs accords majeurs visant à renforcer la protection des victimes de violences faites aux femmes. Parmi les annonces phares, figure l'extension du dispositif d'aide au relogement et à l'accompagnement administratif aux départements des Landes et de la Charente-Maritime.

Extension territoriale et baux glissants

Ce jeudi 26 novembre, Aurore Bergé a officiellement annoncé l'élargissement du dispositif " pack nouveau départ " aux Landes et à la Charente-Maritime. Cette mesure, actuellement en phase d'expérimentation, vise à instaurer une coordination unique à l'échelle départementale pour les victimes. L'objectif est de faciliter leur entrée dans le droit commun tout en leur apportant un soutien structuré.

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En parallèle de cette extension géographique, la ministre a signé avec Thomas Cazenave et les acteurs locaux le renouvellement du dispositif de baux glissants. Ce mécanisme permet de sécuriser le logement des personnes quittant un conjoint violent en offrant une transition résidentielle plus fluide. Cette signature intervient alors qu'une étude de la Fondation des Femmes chiffre le coût financier du départ pour les victimes jusqu'à 16 800 euros sur les trois premiers mois, soulignant l'urgence de tels outils.

Pressions budgétaires des associations

Le déplacement s'est également articulé autour d'un échange tendu avec les associations locales et les agents de la Métropole. Bernadette Bonnac Hude, présidente de la FR-CIDFF de Nouvelle-Aquitaine, a interpelé directement la ministre sur les difficultés budgétaires croissantes. Elle a notamment déplore une baisse de 400 000 euros à l'échelle nationale dans le budget de son association, dénonçant un manque de réponses concrètes à l'échelon national.

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Aurore Bergé a reconnu la situation tout en défendant l'action du gouvernement. La ministre a souligné qu'il n'y a eu aucune baisse des moyens de l'État, affirmant que le budget de son ministère a été multiplié par quatre en dix ans. Elle a adressé un message clair aux collectivités locales, indiquant que faire des économies sur les associations qui accompagnent les femmes et les enfants victimes de violences constitue de mauvaises économies.

Face au contexte incertain de la campagne électorale qui plonge les structures dans le doute, Aurore Bergé a exhorté les futurs votants à garder en tête l'avenir du tissu associatif. Elle a rappelé l'importance de maintenir un soutien inconditionnel aux organisations qui assurent la prise en charge quotidienne des victimes, insistant sur la nécessité de ne pas fragiliser ce réseau essentiel.

Formation systématique des agents municipaux

Un point central de cette visite a été la signature d'une convention relative à la formation de 100 % des agents en mairie. Cette initiative inédite à l'échelle d'une ville de la taille de Bordeaux vise à améliorer radicalement la prise en charge et la détection des violences faites aux femmes. Aurore Bergé a expliqué que l'entièreté du personnel municipal sera formée pour savoir détecter et reporter des situations de violences.

Cette formation systématique cible à la fois les interactions en interne au sein de l'administration et le contact quotidien avec les citoyens de la commune. La ministre a exprimé le souhait que cette convention essaime et que d'autres collectivités souhaitent s'engager dans cette voie. Elle a insisté sur la nécessité d'un personnel en qui les Français ont confiance pour garantir une protection efficace des victimes.

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L'ensemble de ces mesures intervient dans un contexte national marqué par des chiffres alarmants, comme le détaille un nouveau rapport de la Mission interministérielle pour la protection des femmes sur les féminicides, viols et harcèlements. La visite de Bordeaux, coïncidant avec une manifestation d'un demi-millier de personnes en mémoire de Laëtitia Goncalves, souligne l'actualité brûlante de la lutte contre les violences faites aux femmes.