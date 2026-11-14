Aurélien Dhaussy : Le Bleuet de France aide un vétéran du Mali à surmonter son PTSD

Après un bombardement au Mali en 2016, l'ancien militaire Aurélien Dhaussy souffre de stress post-traumatique. Le Bleuet de France l'aide à se reconstruire via le sport.

Le 17 avril 2016, pendant l'opération Barkhane au Mali, la vie d' Aurélien Dhaussy a été brutalement interrompue par un bombardement. L'ancien militaire, qui se reposait sur la base de Tessalit en fin d'après-midi, a été témoin de la chute d'une roquette Chicom tombée à quelques mètres de lui. Cet événement traumatique a marqué le début d'un long combat intérieur contre le syndrome de stress post-traumatique, une blessure invisible qui ne se referme pas automatiquement à la fin des missions. Europe 1 raconte aujourd'hui son parcours difficile vers la réintégration dans la vie civile et le rôle crucial que joue le Bleuet de France dans sa reconstruction.

Manifestations Cliniques Du Syndrome Post-Traumatique

Au retour d'Aurélien Dhaussy en France, les symptômes du stress post-traumatique se manifestent avec une intensité croissante. Après trois années de mission Sentinelle, une crise d'angoisse majeure provoque son effondrement psychologique. L'ancien soldat décrit un état d'hypervigilance constant, accompagné de colères incontrôlées, d'isolement social et de troubles sévères du sommeil. Ces réactions physiologiques ne sont pas de simples souvenirs, mais des réponses explosives à des stimuli quotidiens qui rappellent le champ de bataille.

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Chaque détail de l'environnement quotidien peut déclencher un retour en arrière violent. Aurélien Dhaussy explique qu'il lui est impossible de distinguer le bruit d'un camion-benne passant sur un nid-de-poule de celui d'une explosion réelle. Cette confusion sensorielle entraîne immédiatement des crises d'angoisse paralysantes. La mémoire traumatique restitue sans cesse des scènes macabres, notamment des visions de sa propre mort ou de celle de ses camarades, créant un cycle de cauchemars récurrents qui empêchent tout repos véritable.

Rôle De L'Association Bleuet De France Dans La Reconstruction

Le Bleuet de France intervient comme un pivot essentiel dans cette reconquête de soi. L'association propose des stages sportifs financés pour aider les anciens combattants à surmonter leurs traumatismes. Pour Aurélien Dhaussy, ces structures représentent bien plus qu'un simple soutien logistique. Elles incarnent une reconnaissance officielle de son sacrifice et une preuve tangible que la nation n'oublie pas ses soldats. Cette attention portée à sa détresse psychologique lui redonne une dignité et un sentiment d'appartenance qui lui manquaient cruellement.

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L'ancien militaire souligne l'importance cruciale de ce soutien moral. Il mentionne explicitement que lorsque des organismes comme le Bleuet de France posent une main sur l'épaule et affirment leur présence solidaire, cela apaise une partie du chaos intérieur. Cette démarche permet de briser l'isolement qui est souvent la compagne indésirable du syndrome post-traumatique. La reconnaissance sociale apportée par cette association contribue directement à réduire la honte et la solitude ressenties par de nombreux vétérons face à leurs blessures invisibles.

Intégration Professionnelle Et Engagement Associatif

Aujourd'hui, Aurélien Dhaussy a trouvé une voie pour vivre avec ce syndrome tout en contribuant à la société. Devenu professeur de judo, il utilise cette discipline pour apprendre à canaliser son agressivité et à retrouver un équilibre physique et mental. Le sport ne guérit pas magiquement le traumatisme, mais il offre des outils concrets pour mieux le gérer au quotidien. Cette nouvelle identité professionnelle lui permet de tourner la page d'un passé douloureux tout en restant ancré dans un cadre structurant et valorisant.

Engagé désormais auprès du Bleuet de France, il contribue à faire rayonner l'association et à aider d'autres anciens combattants. Son témoignage public sert de modèle de résilience pour ceux qui traversent la même épreuve. En partageant son expérience, il déstigmise la santé mentale dans l'armée et montre que le retour à la normale est possible grâce à un accompagnement adapté. Son histoire illustre la complémentarité entre l'engagement militaire et la solidarité nationale post-conflit.