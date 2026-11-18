La Communauté de communes Aunis Sud renforce son transport à la demande dès septembre. Vers les hôpitaux et gares, le service gratuit connaît un succès majeur.

La Communauté de communes Aunis Sud a officiellement lancé le 1er septembre une évolution majeure de son service de Transport à la demande (TAD). Cette réorganisation stratégique vise à répondre à la croissance continue de la demande en intégrant de nouveaux points d'arrêt, en élargissant les destinations possibles et en renforçant les horaires de passage sur l'ensemble du territoire communal.

Des destinations élargies vers les pôles de santé

Le réseau de desserte s'enrichit désormais de plusieurs arrêts spécifiques situés dans les localités de Saint-Georges-du-Bois, de Saint-Pierre-la-Noue et du Thou. Ces nouvelles liaisons permettent d'accéder directement aux cabinets médicaux, à la Maison de santé et au pôle de santé locaux, facilitant ainsi l'accès aux soins pour les habitants qui en ont besoin.

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Outre les services de santé, le service propose une connexion vers la piscine La Devise durant les mois de juillet et août. Une nouvelle destination clé a également été ajoutée au centre hospitalier de Rochefort, offrant aux usagers un accès direct aux soins spécialisés tout en assurant une correspondance pratique avec le réseau de transports urbains de Rochefort Océan.

Une fréquentation en forte augmentation de 80 %

Cette expansion du service intervient dans un contexte de forte demande, comme en témoigne la hausse de 80 % de fréquentation enregistrée en un an. Entre septembre 2025 et août 2026, la Communauté de communes Aunis Sud a comptabilisé 1 145 personnes transportées, confirmant l'utilité croissante de ce dispositif pour les résidents du territoire.

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Les dessertes existantes vers les commerces, les services publics et les équipements sportifs sont également maintenues. Les gares de Surgères et d'Aigrefeuille - Le Thou continuent d'être desservies, avec un horaire spécialement adapté le mercredi matin à 7 h 45 pour faciliter les correspondances ferroviaires et optimiser la mobilité quotidienne.

Un service accessible et sans condition de ressources

Le TAD assure une prise en charge sur mesure en récupérant directement l'usager à son domicile pour le conduire vers la destination de son choix. Le service est ouvert à tous les résidents d'Aunis Sud sans aucune condition de ressources, garantissant une accessibilité financière pour l'ensemble de la population. Les jeunes dès 15 ans peuvent également voyager en autonomie, favorisant leur indépendance.

Les fréquences de passage ont été renforcées pour offrir plus de souplesse au quotidien. Cette mesure permet de multiplier les possibilités d'allers-retours au cours d'une même journée, répondant ainsi aux besoins variés des usagers. Le service fonctionne les mardis, mercredis, vendredis et samedis, à l'exception des jours fériés.

Modalités de réservation et contacts pratiques

La réservation est obligatoire pour utiliser ce service de transport. Les habitants peuvent effectuer leurs demandes par téléphone au 0 970 870 870, via l'application mobile Mon TAD Nouvelle-Aquitaine ou sur le site internet tad.transports.nouvelle-aquitaine.fr. Ces différentes méthodes de réservation garantissent une gestion fluide des déplacements et un suivi personnalisé des trajets des usagers sur le territoire.