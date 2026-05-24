Audrey Trévisan's Montauban Bboying School Launches 'Hip-hop for Happiness' Project in Thailand

Audrey Trévisan, a renowned breakdance champion, has revived the 'Hip-hop for Happiness' project, which aims to make the hip-hop culture accessible to orphans in Thailand and Myanmar. The project involves sending three of the school's best young dancers to Bangkok and remote areas to spread the message of breakdance and hip-hop culture. The dancers will also face challenges and interact with children in difficult situations.

La Montauban Bboying School, école de breakdance fondée par la championne de France et du monde Audrey Trévisan , relance le projet humanitaire 'Hip-hop for happiness' pour permettre aux orphelins thaïlandais et birmans d'accéder à la culture hip-hop.

Un appel aux dons et au mécénat est lancé pour soutenir cette initiative culturelle et solidaire. Le projet humanitaire 'Hip-hop for happiness' est de retour. À la Montauban Bboying School, la première école 100 % hip-hop du département, sa fondatrice Audrey Trévisan fait tourner les têtes, certes. Mais la championne du monde et de France a surtout le cœur sur la main.

Après avoir mené une tournée en Asie entre 2015 et 2020 au bénéfice des enfants les plus démunis, l'artiste n'a jamais oublié le partenariat mis en place avec l'orphelinat de Phuket, le Sunshine Village Foundation.

'Mon but est de rendre la culture hip-hop accessible à tous. Et c'est ce projet qui m'anime le plus en ce moment. Là-bas, j'ai vraiment l'impression d'être utile', glisse ce petit bout de femme qui a su se faire une place parmi les plus grands.

Grande nouveauté, la Montauban Bboying School va embarquer trois de ses meilleurs jeunes licenciés (ils sont 162 en tout) pour aller prêcher la bonne parole de la breakdance autour de Bangkok et dans les contrées les plus reculées de la Thaïlande, pendant 15 jours, à l'occasion des vacances de février 2027.

'Là-bas, il y a beaucoup d'orphelinats, de centres d'enfants des rues, où on retrouve notamment de nombreux jeunes immigrés birmans, et de petites écoles perdues au milieu de nulle part. L'objectif est donc que ce soient nos jeunes Montalbanais qui transmettent les valeurs du hip-hop à ces enfants qui n'ont rien', explique Audrey Trévisan qui sait mieux que personne à quel point la breakdance peut être un moyen d'expression qui dépasse les frontières.

'Développer la confiance en soi, créer du lien social, offrir un espace d'évasion et de liberté : la danse permet tout cela. Je revois encore ces deux petits qui étaient mutiques à Phuket et leurs éducateurs ne savaient plus quoi faire. Nous, en quatre séances, on les a débloqués. Ils sont même rentrés dans le cercle de la battle d'eux-mêmes.

Leur évolution en termes de confiance en eux était remarquable', sourit la jeune femme qui a mis les doigts dans cette aventure humaine à seulement 22 ans. Elle en est marquée à jamais.

'C'est dur mais ces enfants nous apportent tellement de bonheur. A titre personnel, c'est l'expérience la plus magnifique de ma vie.

' De nombreux enfants des rues ont déjà bénéficier des enseignements de celle qui est championne du monde. Notre idée, c'est aussi de transmettre à nos jeunes adhérents ces valeurs de solidarité et d'entraide. Mais attention, ce n'est pas des vacances ! Ils vont être confrontés à des enfants en difficulté, éloignés de leurs parents : il faut être accroché psychologiquement.

Pour postuler, ses jeunes licenciés, qui doivent donc évoluer en niveau avancé, ont jusqu'au 7 juin pour adresser une vidéo de motivation à Audrey Trévisan et Nicolas Giraud, le bénévole qui fera partie de cette belle épopée. Mais pour que tout se concrétise, les breakdancers doivent impérativement réunir la somme de 12 000€. C'est le budget nécessaire pour assurer tous les déplacements et les repas pour cinq personnes. Un appel aux dons est donc lancé dès aujourd'hui.

Pour ce faire, la Montauban Bboying School récupère livres, CD et DVD qu'elle revend notamment à l'occasion de vide-greniers*. Les particuliers comme les entreprises peuvent également devenir mécènes pour soutenir ce projet qui fera rayonner la cité d'Ingres jusqu'en Asie du sud-est. Et c'est déductible des impôts. Il y a quelques jours, l'entreprise montalbanaise de conseil en développement durable Nepco a adressé un chèque de 1 000€ pour encourager 'Hip-hop for happiness'.

Mercredi 3 juin 2026, l'école Montauban Bboying School prend part à l'événement 'Des rimes urbaines', qui se déroulera sur le parvis d'Eurythmie. Organisée par la mairie et plusieurs associations locales, cette journée gratuite mettra à l'honneur les cultures urbaines à travers des animations mêlant art et sport. Le public pourra assister à des démonstrations et participer à des initiations de BMX, skate, basket 3x3, 'parkour', graff ou encore breakdance, encadrées par des professionnels et passionnés.

Des restitutions d'ateliers menés avec des élèves de l'école primaire du Centre ouvriront la journée dès 10 h 30, avec notamment du slam et de la breakdance. Parmi les temps forts, figure aussi le spectacle 'Essorage !

' de la compagnie Les Artisans du risque, mêlant BMX acrobatique, danse et acrobatie. Les animations se dérouleront de 14 heures à 19 heures sur le parvis d'Eurythmie et près de la coulée verte. Rendez-vous à 14 h 30 pour assister au show des breakeurs de la Montauban Bboying School





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