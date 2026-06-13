Audrey (N'oubliez pas les paroles) révèle la raison surprenante de son inscription au jeu de Nagui

Audrey, l'actuelle Maestro de N'oubliez pas les paroles, explique pourquoi elle a décidé de participer au jeu et comment elle a travaillé dur pour gagner près de 200 000 euros. Découvrez sa méthode de révision impressionnante et ses ambitions.

Audrey , la célèbre Maestro de l'émission N'oubliez pas les paroles diffusée sur France 2, a récemment dévoilé la raison étonnante pour laquelle elle a décidé de s'inscrire au jeu présenté par Nagui.

Lors du second numéro de la soirée du samedi 13 juin, elle a confié que son aventure avait commencé en 2019, lorsqu'elle avait tenté sa chance lors de ses premiers castings. Cependant, cette première tentative n'a pas été concluante. C'est sur les conseils d'un proche qu'elle a osé relever le défi, en se lançant dans ce qu'elle appelle un cap ou pas cap.

Audrey a expliqué qu'elle avait dû travailler énormément pour que cela porte ses fruits, et elle a insisté sur sa persévérance, ce qui a impressionné Nagui. Elle se décrit comme étant têtue, mais elle a également de bonnes capacités d'apprentissage, comme elle le rappelle avec humour : même à l'école, elle avait une facilité à retenir ses leçons et ses poésies. Aujourd'hui, ce sont des paroles de chansons qu'elle apprend, et cela lui permet de se constituer une jolie cagnotte.

À la fin du second numéro de la soirée, Audrey comptait déjà 180 000 euros de gains, grâce à ses 38 victoires. Elle vit un rêve éveillé et peut être fière d'elle. Pour en arriver là, elle a révisé pas moins de 1 100 chansons, même si elle nuance en précisant qu'elles ne sont pas toutes par cœur. En réalité, elle estime en connaître environ 750 sur le bout des doigts.

Sa méthode de révision est impressionnante : elle s'organise autour de son quotidien de mère. Elle révise un peu le matin avant que ses enfants ne se réveillent, puis en milieu de journée, pendant la sieste, elle s'y remet.

Enfin, une fois ses filles couchées, elle passe encore plusieurs heures devant ses fiches. Cette organisation rigoureuse lui permet de mémoriser un grand nombre de chansons. Audrey a également partagé son ambition d'intégrer les Masters de l'émission, rejoignant ainsi Sandy et d'autres Maestros emblématiques. Elle a déjà franchi la barre des 150 000 euros et continue d'enchaîner les victoires.

Nagui, impressionné par ses performances, a même prévenu ses adversaires en la qualifiant d'OVNI. Pour Audrey, cette aventure est bien plus qu'un simple jeu : c'est une manière de réaliser ses rêves et de prouver que le travail paie. Elle espère désormais grimper dans le classement des Maestros et dépasser Benoît, un autre champion de l'émission. Son histoire inspire de nombreux téléspectateurs qui suivent son parcours avec admiration





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