L'assistante de maternelle a atteint les 201 000 euros de gains et n'est plus qu'à 2 000 euros de décrocher sa place dans les Masters.

Audrey (N'oubliez pas les paroles) franchit les 200 000 euros de gains et se rapproche de son rêve : intégrer les Masters . L'assistante de maternelle a atteint les 201 000 euros de gains et n'est plus qu'à 2 000 euros de décrocher sa place dans les Masters .

Audrey a réalisé un nouvel exploit ce mardi 16 juin sur France 2. Lors de la première émission du soir, la maestro a empoché les 20 000 euros de la finale et a donc dépassé les 200 000 euros ! Audrey a réussi ce nouvel exploit et s'est rapprochée de son rêve. Nagui a commenté : "C'est un truc de dingue".

Audrey a déclaré : "Je faisais partie de la chorale de l'école et je me revois dans mon petit village sur mon kiosque à chanter des chansons et aujourd'hui je suis sur un plateau...

". Elle a fondé en larmes. Mais surtout, Audrey se rapproche plus que jamais de son rêve : intégrer les Masters. Il ne manque plus que 2 000 euros à la candidate pour égaliser avec Valérie, qui est à la 32e place du classement.

Avec ses gains, Audrey a de nombreux projets. Le plus important aux yeux de la maestro est de construire une maison d'assistante maternelle pour pouvoir pratiquer son activité en dehors de son domicile et séparer sa vie privée de sa vie professionnelle. Mais elle n'oublie pas ses deux enfants pour autant. Elle a promis aux enfants qu'après avoir construit la maison, on referait leur chambre.

Et avec les 201 000 euros de leur maman, Emmy et Léna ne risquent pas de se priver





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