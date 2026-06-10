Audrey (N'oubliez pas les paroles) fait un choix radical pour ses révisions : "Elle est impressionnante"

Audrey, une participante de l'émission N'oubliez pas les paroles, a révélé un choix radical pour ses révisions, différent de celle du Maestro Renaud. Elle a révélé qu'elle n'écrit pas ses paroles de chansons sur des cahiers ou des feuilles, mais directement dans sa mémoire. Elle a également révélé qu'elle a 149 000 euros en 32 victoires et qu'elle a deux petites filles qui la soutiennent dans le public de l'émission.

Audrey (N'oubliez pas les paroles) a fait un choix très différent du Maestro emblématique Renaud pour ses révisions : "Elle est impressionnante" de ce mercredi 10 juin, Audrey a révélé un choix radical qu'elle avait fait pour ses révisions .

Pourtant fan de l'ancien maestro Renaud, elle n'a pas suivi du tout sa méthode.. Elle n'est plus qu'à 1000 euros du Graal. Elle totalise en effet 149 000 euros en 32 victoires. Ses deux petits filles sont d'ailleurs présentes pour lui apporter leur soutien dans le public de l'émission.

Avant de se lancer sur la même chanson, Nagui a interrogé la Tarnaise sur ses révisions. Isabelle Boulay comptait de nombreux pièges.

"Vous dites ça de toutes les chansons", lui a fait remarquer Nagui. Il lui a donc demandé si ses paroles de chansons qu'elle a apprises étaient sur des cahiers, sur des feuilles ou sur des ordinateurs.

"Elles sont dans ma tête", lui a répondu la compagne de Romain. Nagui, lui, avait des classeurs, des cahiers, des annotations, des couleurs pour marquer les endroits avec des pièges. Audrey, elle, préfère ne rien écrire.

"Rien ? C'est la mémoire, la mémoire, la mémoire. Elle est impressionnante cette mémoire", a-t-il conclu. Ce mercredi 10 juin, Audrey a fait retentir à deux reprises la clochette sur la même chanson, en totalisant désormais 18.

Sa petite fille s'imagine déjà qu'elle pourrait dépasser Benoît et donc Sandy, qu'elle a déjà éliminé du jeu, Audrey aimerait désormais s'offrir un joli voyage de noce avec l'argent réuni grâce à l'émission. Et elle a déjà une destination en ligne de mire, la Route 66 qui traverse les États-Unis, qu'elle pourrait parcourir en camping-car avec Romain. Mais l'assistance maternelle aimerait aussi "Elle va dépasser Benoît !

" : Audrey (N’oubliez pas les paroles) réalise un nouvel exploit et compte bien grimper au classement des maestros - Télé-LoisirsVéritable enfant de la télé, j'écris depuis des années sur le petit écran et les séries. Journaliste et fan inconditionnelle de Friends et fille spirituelle de Dorothée, je ne loupe pas un épisode de Koh-Lanta, L'amour est dans le pré, Mask Singer, ou Affaire conclue... et je nourris une véritable passion pour la Star Academy.

En 1987, j'ai assisté à l'arrivée de Dorothée sur TF1. Pendant les années suivantes, j'ai passé mes mercredis après-midis, mes goûters quotidiens et mes dimanches matins devant les émissions de la reine du divertissement pour enfants. Dix ans plus tard, j'ai manqué ses adieux, trop occupée par ma vie estudiantine. Les années 2000 ont été un véritable Eldorado pour la téléphage que je suis, entre l’avènement du Loft, les débuts de la Star Academy et l'arrivée de Koh-Lanta.

J'ai passé des soirées Nouvelle Star à attribuer des rouges et des bleus, mais aussi à commenter l'émission ici ou là lors de live-blogs, les prémices des réseaux sociaux. Et je ne parle même pas des séries ! Je peux écraser une larme en entendant le jingle de la Trilogie du samedi. J'ai adoré Buffy contre les vampires, qui reste avec Friends, la meilleure série de tous les temps à mes yeux.

Mais il y a aussi eu Dawson, Alias, Le Caméléon... A cette époque, il fallait gérer la frustration et attendre parfois plus d'un an pour voir la suite de sa série préférée. Aujourd'hui, je mesure ma chance d'avoir les plateformes à ma disposition pour regarder autant de séries que je le désire. Désormais, je ne jure que par L'amour est dans le pré et Affaire conclue.

Je ne désespère pas de braver ma timidité pour aller vendre un objet sur le plateau de Julia Vignali. En revanche, les chances que je tente ma chance dans le programme de Karine Le Marchand sont nulles. Indépendante pendant des années, je me suis longtemps partagée entre ma passion dévorante pour la télévision et mon intérêt pour l'économie de ma région d'adoptio





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