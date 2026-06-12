Audrey, Maestro de N'oubliez pas les paroles, et l'histoire d'amour qui l'inspire

Retour sur le parcours remarquable d'Audrey, actuelle Maestro de N'oubliez pas les paroles, qui a dépassé les 170.000 euros après 36 victoires. Entre sa rencontre coup de foudre avec Romain lors d'une soirée karaoké, sa méthode de mémorisation sans support écrit et la demande en mariage surprise qui a marqué le cap des 100.000 euros, la candidate fascine. L'émission est également revenue sur les accusations visant Nagui, avec le témoignage de Mélanie Page.

Audrey, actuelle Maestro dans l'émission N'oubliez pas les paroles, a récemment partagé des détails touchants sur sa rencontre avec son compagnon Romain lors d'une soirée karaoké .

Assistante maternelle originaire de Castres, elle a franchi le cap symbolique des 170.000 euros après 36 victoires, démontrant une détermination sans faille. Son parcours est marqué par le soutien indéfectible de sa famille et d'anciens maestros qui sont devenus ses amis. Sur le plateau, Romain est revenu avec émotion sur le coup de foudre qu'il a immédiatement ressenti pour elle, bien qu'Audrey, de son côté, ne l'ait pas remarqué tout de suite.

Ce qui l'a séduite, c'est son regard : "J'ai beaucoup aimé ses yeux. Et je me suis dit, il y a quelque chose dans son regard qui est gentil et bienveillant.

" Leur histoire a rapidement pris de l'ampleur, jusqu'à leur premier baiser qu'Audrey a narré avec humour, en référence à la fameuse prédiction de la fin du monde du 21 décembre 2012. L'ambition d'Audrey est de rejoindre le cercle très fermé des meilleurs candidats de l'émission, et elle avance pas à pas vers cet objectif.

Sa méthode de mémorisation des paroles intrigue : contrairement à d'autres, comme l'ancien maestro Renaud connu pour ses classeurs壽她 n'utilise aucun support écrit, se fiant uniquement à sa mémoire. Nagui l'a d'ailleurs questionnée à ce sujet lors de l'émission du 10 juin dernier.

Par ailleurs, le programme a été évoqué dans un autre contexte avec Mélanie Page, qui est revenue sur la période difficile traversée avec Nagui suite aux accusations d'enrichissement sur l'argent public, après son audition par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Nagui avait alors contesté toute forme de rémunération abusive à France Télévisions.

De son côté, Audrey a également connu un moment marquant lorsqu'elle a dépassé le cap des 100.000 euros : son compagnon Romain en a profité pour lui faire une demande en mariage surprise en fin d'émission, un événement qui avait ravi les téléspectateurs. Ces multiples facettes de l'émission, entre performances artistiques, histoires personnelles et coulisses médiatiques, captivent un public toujours plus nombreux





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