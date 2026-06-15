Audrey, maestro de N'oubliez pas les paroles, dévoile ses projets pour ses deux filles avec ses 180 000 euros de gains

Après 38 victoires dans le jeu de France 2, la nouvelle maestro Audrey, mère de deux filles, révèle ses plans : créer une maison d'assistante maternelle et offrir un voyage à Tahiti, tout en satisfaisant les souhaits de ses enfants, comme une chambre rose et un lit double.

Depuis plusieurs semaines, Audrey captive les téléspectateurs de France 2 dans le jeu télévisé N'oubliez pas les paroles. Après 38 participations victorieuses, elle a amassé une cagnotte de 180 000 euros, ce qui en fait l'une des plus grandes gagnantes de l'histoire du programme.

Mère de deux filles, Emmy, 11 ans, et Héléna, 8 ans, elle a partagé ses projets pour cet argent. Elle envisage de lancer sa propre maison d'assistante maternelle et de réaliser un voyage familial à Tahiti. Lors d'un récent numéro, l'animateur Nagui l'a questionnée sur d'autres souhaits,暗示 qu'elle pourrait ne pas tout dépenser immédiatement.

Ses filles, présentes sur le plateau, ont exprimé leurs envies : la cadette, Léna, a spontanément souhaité une chambre rose et un lit double plus grand, car elle n'a actuellement qu'un lit 140 cm. Audrey a confirmé qu'elle comptait bien réaliser ces améliorations de confort pour ses enfants. Cette histoire met en lumière comment les gains d'un jeu télévisé peuvent transformer les projets d'une famille modeste, alliant rêves concrets et investissement dans l'avenir des enfants





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