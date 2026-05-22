Audrey, la maestro de Castres, poussé par sa préparation intensive et une personnalité communicative, attire l’attention avec ses 103 000 euros de gains

Audrey, la maestro de Castres, a vécu une aventure hors normes pendant son parcours sur N’oubliez pas les paroles, remportant régulièrement les défis et atteignant les 100 000 euros de gains. Cette victoire signifie qu’elle a franchi les portes d’une autre dimension, en se transformant en un visage incontournable du programme.

N’oubliez pas les paroles : après les 100 000 euros et une demande en mariage surprise, jusqu’où ira Audrey , la maestro de Castres ? Quand elle débarque dans l’émission, la Tarnaise n’imagine pas une seule seconde vivre une telle aventure.

Mes premiers objectifs, c’était déjà de prendre le micro, faire une clochette, gagner une fois 20 000 euros, confie-t-elle aujourd’hui, encore abasourdie par son parcours. Et les chiffres donnent le tournis. Le 21 mai, Audrey signe une 24e victoire et dépasse la barre des 100 000 euros de gains, atteignant exactement 103 000 euros. Une étape symbolique qui change tout dans l’histoire d’un candidat de N’oubliez pas les paroles.

La maestro Castraise de 37 ans, crée la surprise dans l’émission en détrônant la Maestro Sandy et impressionne Nagu





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