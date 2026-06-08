Audrey, l'assistante maternelle du Tarn, éblouit Nagui et vise 30 victoires dans N'oubliez pas les paroles

Audrey, maestro de N'oubliez pas les paroles, a fait un retour remarqué sur France 2. Avec plusieurs victoires à son actif, elle impressionne par sa maîtrise et son humour, déjouant les pièges de l'émission. Nagui la qualifie d'OVNI et elle dément avec ironie des rumeurs sur son décès. Elle vise 30 victoires et 150 000 euros tout en évoquant ses filles et son rythme de révisions intense.

Audrey , assistante maternelle originaire de Castres dans le Tarn , continue d'éblouir le plateau de N'oubliez pas les paroles sur France 2 . Depuis son retour ce lundi 8 juin, elle conserve le micro d'argent et enchaîne les victoires avec une maîtrise impressionnante.

Lors de la première émission de la soirée, sa prestation a été qualifiée de virtuose par Nagui, l'animateur, qui n'a pas caché son enthousiasme. Face à sa première adversaire du jour, Emilie, Nagui a tenu à la rassurer en déclarant : Vous n'êtes pas tombée face à une candidate, vous n'êtes pas tombée face à une maestro, vous êtes tombée face à une OVNI. Il a ajouté : Elle m'a bluffé, impressionné. Déjà beaucoup dans l'émission, mais là en particulier.

Audrey a su déjouer de nombreux pièges musicaux, confirmant son statut de championne. Mère de deux filles, elle a déjà dépassé les 100 000 euros de gains et vise désormais les 30 victoires pour atteindre la somme de 150 000 euros. Elle précise toutefois qu'elle ne songe pas encore aux Masters, préférant se concentrer sur son parcours actuel.

Son passage dans l'émission lui a aussi rappelé un souvenir émouvant lié à ses enfants : J'ai vraiment une pensée pour mes filles parce que Matt, on est allés le voir en concert pour ses 20 ans et c'était extraordinaire et quand je le voyais chanter là, j'avais le souvenir de ce premier concert avec mes enfants. Par ailleurs, Audrey a tenu à démentir fermement une rumeur persistante sur les réseaux sociaux concernant son décès.

Breaking news : je ne suis pas morte. Température corporelle ce matin : 37,3°C. Oui oui, je respire encore et j'ai bu mon café au lait ce matin. Quelle résurrection incroyable ! a-t-elle ironisé. Elle a également mis en garde les internautes : Chaque vue leur donne envie de continuer à écrire des énormités plus grosses qu'eux.

Au-delà de ces anecdotes, son rythme de révisions est intense : Quand tout le monde dort, révèle-t-elle, soulignant l'ampleur de sa préparation pour maintenir une telle performance. Ce retour triomphal confirme qu'Audrey reste l'une des figures les plus marquantes de l'émission, alliant talent, détermination et une certaine malice face aux médias





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

N'oubliez Pas Les Paroles Audrey Nagui France 2 Micro D'argent Victoires Tarn Assistante Maternelle Masters Rumeurs Réseaux Sociaux Révisions 150 000 Euros 30 Victoires

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'J'étais en overdose de travail' : Nagui livre la raison personnelle de son départ de France InterSamedi 6 juin 2026, Nagui était l'invité de Quelle époque. L'occasion pour l'animateur d'évoquer son départ de France Inter. Quelques jours plus tôt, l'arrêt de son émission La bande originale avait été annoncé par Le Parisien.

Read more »

Allianz remet un chèque de 8 000 € à la commune pour la restauration du retableLa commune a reçu le chèque de 8 000 € gagné lors du concours du Plus Grand Musée de France organisé par Allianz France et la Sauvegarde de l'Art Français.

Read more »

Le corps d'un homme retrouvé dans le Tarn, c'était le sexagénaire qui avait disparuLe corps d'un homme avait été trouvé dans la rivière Tarn à Millau (Aveyron) samedi 6 juin 2026. C'était le sexagénaire qui était porté disparu.

Read more »

Nagui impressionné par Audrey qui enchaîne les victoiresAudrey, assistante maternelle du Tarn, détient toujours le micro d'argent dans l'émission de Nagui. Elle a brillé à deux reprises en faisant sonner la clochette et a déjoué tous les pièges pour atteindre les 100 000 euros.

Read more »