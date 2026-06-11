Audrey, l'assistante maternelle de N'oubliez pas les paroles, a franchi une barre symbolique en atteignant les 150 000 euros de gains. Elle a validé sa trente-quatrième victoire sous le regard admiratif de Nagui, se rapprochant ainsi du tournoi très fermé des Masters.

J'ai beaucoup travaillé, c'est vrai : Audrey franchit la barre symbolique des 150 000 euros dans N'oubliez pas les paroles ( ZAPTV ) par son parcours exceptionnel.

Ce jeudi 11 juin, l’assistante maternelle a validé sa trente-quatrième victoire sous le regard admiratif de Nagui. En atteignant tout juste le palier symbolique des 150 000 euros de gains, la candidate se rapproche à grands pas du tournoi très fermé des Masters. Vidéo Voici - « J’ai beaucoup travaillé, c’est vrai » : Audrey franchit la barre symbolique des 150 000 euros dans N’oubliez pas les parole





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