Audrey Fleurot et Djibril Glissant : collaboration exigeante dans La Comtesse de Monte-Cristo

Audrey Fleurot révèle les exigences de son compagnon Djibril Glissant, réalisateur de La Comtesse de Monte-Cristo. Ils collaborent depuis plus de dix ans.

Audrey Fleurot revient sur sa collaboration étroite avec Djibril Glissant pour la série La Comtesse de Monte-Cristo. L'actrice de 49 ans explique comment ce travail commun influence leur vie professionnelle et personnelle.

Une histoire d'amour prolongée par le cinéma

Audrey Fleurot retrouve son compagnon Djibril Glissant devant la caméra pour le projet La Comtesse de Monte-Cristo. Depuis plus de dix ans, l'actrice et le réalisateur partagent leur quotidien et sont les heureux parents d'un fils, né en 2015. Une belle histoire d'amour qui se prolonge régulièrement sur les plateaux de tournage. Après avoir collaboré sur la série HPI, un projet que le couple prépare depuis cinq ans, ils travaillent main dans la main. Mais si la comédienne ne cache pas son admiration pour son compagnon, en kiosques ce mardi 3 novembre 2026, Audrey Fleurot est revenue sur cette collaboration qui lui tient particulièrement à cœur. Et visiblement, travailler avec l'homme de sa vie est loin de lui déplaire.

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L'exigence comme moteur artistique partagé

L'actrice de 49 ans ne tarit d'ailleurs pas d'éloges sur les talents de Djibril Glissant. Je sais depuis des années que je vis avec un génie. Je suis contente que les gens puissent maintenant en profiter. Il est brillant, il me connaît par cœur, a-t-elle assuré. Mais cette complicité ne signifie pas pour autant que le réalisateur se montre plus indulgent avec elle. Bien au contraire ! Il a conscience de mon potentiel sans pour autant être mon premier fan. Il ne me laisse pas m'installer dans la facilité. Cette approche rigoureuse permet à Audrey Fleurot de repousser ses limites artistiques tout en maintenant une relation harmonieuse avec son partenaire de vie.

Clarification sur le pistonnage présumé

Ce n'est pas la première fois que l'actrice évoque les exigences de son compagnon sur un plateau de tournage. En 2024, alors que Djibril Glissant avait réalisé plusieurs épisodes de la quatrième saison de HPI, elle avait tenu à préciser les choses. Je tiens à dire que ce sont nos producteurs qui lui ont proposé, et absolument pas moi qui ai balancé son nom en disant : Ce serait bien que vous occupiez mon mec, parce qu'en termes familiaux, c'est quand même plus compliqué, avait-elle précisé. Elle a aussi ajouté que lorsque les deux parents se retrouvent sur le même tournage, il faut aussi penser à leur fils Lou, né en 2015. Une organisation pas toujours évidente pour ce couple qui semble finalement avoir trouvé son équilibre, aussi bien à la maison que devant la caméra.

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Parcours artistique et reconnaissance critique

Audrey Fleurot est une actrice française, née le 6 juillet 1977 à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. En 2005, le grand public la découvre : elle joue notamment le rôle de la Dame du Lac dans la série Kaamelott d'Alexandre Astier et celui de Joséphine Karlsson, l'avocate ambitieuse de la série policière Engrenages. Sur cette photo prise en 2009, elle a 32 ans. En 2011, Audrey Fleurot (34 ans) perce au cinéma en jouant dans le film à succès Intouchables, avec Omar Sy et François Cluzet. En 2014, l'actrice de 37 ans reprend son rôle d'Hortense Larcher dans la saison 6 d'Un village français. En 2015, Audrey Fleurot et Djibril Glissant deviennent les parents d'un petit garçon prénommé Lou. L'actrice a alors 38 ans. En 2017, Audrey Fleurot fait partie du jury présidé par Jean-Paul Rouve lors du 24e Festival international du film fantastique de Gérardmer. Elle fait aussi partie du jury du 9e Festival international du film policier de Beaune, présidé par Jean-Paul Rappeneau. Audrey Fleurot a alors 40 ans.

Équilibre familial et projets futurs

Audrey Fleurot en couple : qui est Djibril Glissant, son compagnon depuis plus de dix ans qu'elle refuse d'épouser ? Depuis 2014, Audrey Fleurot partage la vie de Djibril Glissant, un réalisateur rencontré lors d'un cours de tango. Ensemble, ils ont accueilli un petit garçon, Lou, et collaboré sur plusieurs séries. Mais pourquoi l'actrice de HPI ne souhaite-t-elle pas épouser son compagnon ? Pour la quatrième saison de HPI, Audrey Fleurot revient dans le rôle de Morgane Alvaro. Et cette saison encore, la jolie rousse relève un défi de taille en collaborant avec son compagnon, Djibril Glissant, à la réalisation de nouveaux épisodes. Cette dynamique unique continue de fasciner le public et les critiques, confirmant le talent du duo.