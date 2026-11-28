L'actrice Audrey Fleurot répond aux critiques sur l'usage de l'IA dans La Comtesse de Monte-Cristo, distinguant le maquillage numérique de la substitution humaine lors de l'émission C à vous.

Depuis le 16 novembre, la série La Comtesse de Monte-Cristo diffusée sur TF1 suscite un débat intense concernant l'utilisation de l' intelligence artificielle. L'actrice et productrice Audrey Fleurot a clarifié sa position après avoir été critiquée pour ses propos initiaux sur le sujet. Elle a affirmé être la première concernée par les inquiétudes liées à cette technologie dans l'audiovisuel.

Technique de rajeunissement et narration

Le choix artistique de Leonardo d'Antoni et Djibril Glissant repose sur le de-aging pour incarner les personnages à différents âges. Audrey Fleurot distingue clairement cette méthode du maquillage numérique utilisé depuis une dizaine d'années. Elle explique que cette technique permet de créer un lien affectif entre le public et le héros sans changer d'acteur.

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Distinction entre substitution et narration

Lors de l'émission C à vous sur France 5 le 27 novembre, Audrey Fleurot a défendu cette décision face aux critiques. Elle précise que l'IA ne doit pas se substituer à l'humain pour des raisons financières. La productrice insiste sur la nécessité de préserver l'humanité du jeu d'acteur dans la fiction contemporaine.

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Critiques et défense des jeunes acteurs

La polémique a été alimentée par des réactions sur les réseaux sociaux depuis le 26 novembre. L'humoriste Laura Calu a défendu les acteurs débutants face à ces critiques. Elle accuse certaines stars d'être déconnectées de la réalité du métier et des sacrifices financiers nécessaires pour se lancer.

Urgence de régulation sectorielle

Audrey Fleurot reconnaît l'urgence de légiférer sur l'utilisation de l'IA dans le secteur audiovisuel. Elle qualifie la situation actuelle de Far West nécessitant une régulation stricte. Cette prise de position vise à protéger les droits des artistes face aux nouvelles technologies émergentes.