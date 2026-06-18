Audrey éliminée des Masters de N'oubliez pas les paroles : une fin inattendue après un parcours remarquable

L'assistante maternelle Audrey, qui avait intégré les Masters le 17 juin 2026, a été éliminée le 18 juin par Manon lors de l'épreuve de La Même Chanson. Avec 45 victoires et 223 000 euros de gains, son aventure s'arrête prématurément, suscitant l'émotion et les réactions de la communauté des maestros.

Audrey , une participante emblématique de l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2 , a été éliminée le jeudi 18 juin 2026 après une entrée fracassante dans la compétition des Masters .

Assistante maternelle de 37 ans originaire de Castres, elle avait réussi à décrocher sa place parmi les meilleurs grâce à une préparation intensive, ayant appris plus de 1000 chansons après une première tentative infructueuse en 2022 due à une "bafouille". Son parcours, marqué par 45 victoires et des gains de 223 000 euros, a pris fin face à Manon, la challengeuse du jour, lors de l'épreuve de La Même Chanson où son adversaire a connu les paroles.

Nagui a annoncé l'élimination d'Audrey, qui a fondu en larmes avant d'être réconfortée par l'animateur qui lui a promis un retour. La communauté des maestros a réagi avec enthousiasme : Benoît, numéro 1 avec 746 000 euros et 111 victoires, a souhaité la bienvenue dans la famille; Laurens, 4e meilleur maestro, a salué son succès amplement mérité après des années de révision intensive; Morgane, qui avait atteint la 18e place, a également félicité Audrey.

Manon, quant à elle, a exprimé sa surprise d'avoir obtenu sa place et a réagi à la nouvelle règle des Masters. Audrey, désormais classée 28e, a lancé un défi à Sandy, laissant présager de futures rivalités. Cette élimination, bien que dramatique pour Audrey, illustre la haute compétitivité des Masters où chaque chanson compte. L'émission, qui passionne les téléspectateurs, continue de réserver des surprises avec l'arrivée de nouveaux candidats comme Estelle, qui a remporté 20 000 euros dès sa première victoire.

Une page se tourne pour Audrey, mais son histoire dans N'oubliez pas les paroles reste un exemple de persévérance et de passion pour la chanson française





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