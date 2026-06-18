Audrey défie Sandy après son entrée dans les Masters de N'oubliez pas les paroles

Audrey, désormais 28e meilleure maestro de N'oubliez pas les paroles avec 222 000 euros, a défié Sandy sur Instagram. Elle lui a témoigné sa gratitude pour son soutien et se réjouit de l'affronter lors des Masters. Cette promotion entraîne l'élimination de Valérie du classement.

Audrey , une participante emblématique de l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2 , a connu une progression remarquée en intégrant le classement des plus grands maestros, atteignant la 28e place avec une cagnotte de 222 000 euros après sa 44e victoire.

Cette ascension lui a permis de dépasser des joueuses comme Valérie, Arsène, Micka, Alessandra ou Morgiane. Sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Audrey a exprimé son émotion, qualifiant cette étape de vraie consécration. Elle en a profité pour lancer un défi à Sandy, une autre maestra qu'elle avait éliminée précédemment et qui se classe aujourd'hui 11e avec 366 000 euros de gains et 59 victoires.

Dans son message, Audrey a remercié Sandy pour son soutien indéfectible, soulignant l'importance de leurs échanges et de leurs révisions communes. Elle a également évoqué son enthousiasme à l'idée de la retrouver lors des prochains Masters, tout en rendant hommage à l'ensemble des participants qui l'ont inspirée. Parmi ses futurs adversaires potentiels figurent Benoît, Margaux ou Laurens.

Cependant, l'arrivée d'Audrey dans le haut du classement a eu une conséquence directe : Valérie, qui occupait la 32e place avec 203 000 euros, est désormais éliminée des Masters, conformément à la règle du "siège éjectable" souvent rappelée par Nagui. Audrey a adressé une pensée à Valérie après avoir pulvérisé l'objectif qu'elle s'était fixé pour l'égaler.

L'article se poursuit par une longue digression personnelle de l'auteure, qui livre ses souvenirs télévisuels, ses passions pour les séries, les télé-réalités et les émissions de talents, ainsi que son propre parcours d'écrivaine. Cette partie biographique, bien que détaillée, ne constitue pas un élément substantiel de l'actualité principale sur Audrey et les Masters de N'oubliez pas les paroles.

Par conséquent, elle n'a pas été intégrée dans la synthèse du texte d'actualité, qui se concentre sur les performances d'Audrey, son défi à Sandy, et les implications pour le classement des maestros. L'information de fond reste l'évolution du jeu et les interactions entre les candidates





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