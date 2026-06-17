Audrey, assistante maternelle de Castres, a réalisé l'exploit de décrocher sa place pour les Masters de N'oubliez pas les paroles. Elle devient la 28e plus grande maestro de l'émission et a réalisé un parcours impressionnant.

Audrey décroche sa place pour les Masters de N'oubliez pas les paroles, ses filles en larmes. C'est l'assurance de marquer de son nom l'histoire du jeu.

Ce mercredi 17 juin, Audrey a réalisé cet exploit devant sa petite famille. Elle devient aussi la 28e plus grande maestro de l'émission. Un parcours impressionnant ! Vidéo.

Benoît, le plus grand maestro de tous, demeure imbattu. Une maestro s'accroche fermement à son micro d'argent : il s'agit d'Audrey, une assistante maternelle venue de Castres (Tarn). Dès son arrivée, elle a réussi un premier exploit. Elle a signé le départ de son chéri Romain, qui est revenu sur son coup de foudre moment de la finale.

En effet, Audrey avance petit à petit. Mais aujourd'hui, son parcours a connu un tournant des plus excitants : en allant jusqu'aux 20 000 euros avec En effet, la voilà à la tête de 222 000 euros ! Et ce n'est pas tout : Audrey est désormais la 28e maestro du jeu,. La championne, très émue, a été rejointe par les siens sur le plateau.

Et ses deux petites filles, très heureuses pour leur maman, ont aussi laissé éclater leur joie en versant quelques larmes : Et même le papa était en pleurs. Une scène adorable, qui a attendri Nagui. Alors, jusqu'où ira Audrey ? Elle compte aussi en faire profiter ses deux filles Héléna et Emy, notamment en les emmenant à Tahiti.

Là-bas, elle voudrait leur faire découvrir le festival Heiva, qui célèbre les chants, les danses et l'artisanat traditionnels. Les fillettes ont tendance à pleurer facilement… mais il est important de comprendre que leur maman pourrait aussi perdre d'une émission à l'autre. Une chose est sûre : toutes les deux son





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