Audrey Daguenel : du Travel Planning, une passion partagée

Audrey Daguenel, ancienne préparatrice en pharmacie et salariée d'une entreprise industrielle, a choisi de se lancer dans le travel planning en parallèle de son travail. Guidée par son amour du voyage et une soif d'optimisation, elle accompagne ses clients dans la construction de séjours sur mesure, en fonction de leurs envies et budgets.

Rien ne prédestinait Audrey Daguenel à se lancer dans le travel planning . Son parcours scolaire et professionnel est marqué par une grande diversité d'expériences. Après une année passée à Djibouti à l'adolescence, elle obtient un bac S, puis s'oriente vers des études de préparatrice en pharmacie. Ne trouvant pas sa place dans ce domaine, elle se réoriente. Elle rejoint par la suite l'entreprise appaméenne Maestria, spécialisée dans la peinture industrielle, où elle travaille depuis sept ans.

Mais son emploi du temps, avec des horaires fixes et du temps libre, lui permet d'imaginer une activité complémentaire. C'est là que l'idée du travel planning lui apparaît : s'appuyer sur sa passion pour le voyage pour aider d'autres à organiser leurs propres séjours.L'attrait d'Audrey pour l'exploration débute lors de son année à Djibouti, qu'elle décrit comme une expérience marquante. Son premier road-trip seule, à 21 ans, la conforte dans son goût pour l'organisation et l'optimisation des voyages : Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Venise, tout en bus et à moindre coût. C'est cette expérience personnelle qui la pousse à créer O’Détour du monde, une microentreprise de conseil et planification de voyages sur mesure, qu'elle lance en octobre 2024. Le concept est simple : Audrey propose des voyages adaptés aux envies et aux budgets de ses clients, sans jamais réserver à leur place, contrairement aux agences de voyages. Son rôle est d'accompagner les voyageurs dans la construction de leur itinéraire et la sélection des hébergements, transports et activités comprises. Elle propose plusieurs formules telles que 'Nomade' pour les road trips et itinérances, 'Éphémère' pour des séjours plus courts et fixes, 'Mystère' pour les clients n’ayant pas de destination précise. 'L’offre mystère fonctionne très bien, c’est un vrai succès. J’ai déjà eu plusieurs clients qui ont tenté l’expérience et ils ont adoré la surprise !' indique Audrey Daguenel. Elle adapte également son offre selon les besoins : certains clients ne veulent qu'une aide pour trouver des logements, d'autres un itinéraire détaillé, mais tous cherchent un gain de temps et une expertise personnalisée.Comme Audrey, le travel planning attire de plus en plus d’adeptes, mais aussi de nouveaux professionnels, ce qui en fait un marché très concurrentiel. Audrey Daguenel en est consciente : 'Beaucoup de gens se lancent, surtout depuis la montée du digital. Il y a énormément de monde sur ce secteur, donc il faut se démarquer'. Pour Audrey, ces points de démarcation sont multiples. Son expérience personnelle du voyage lui permet de proposer des conseils et astuces pratiques à ses clients. Audrey possède également un large réseau de contacts, qui lui permettent par le bouche-à-oreille de faire prospérer son activité. Au-delà, la travel planner s’est également préparée au métier via une formation, ce qui n’est pas le cas de tous, rappelle Audrey Daguenel : ' Beaucoup de travel planners s’improvisent dans ce métier, mais il y a des règles et des obligations à respecter. Avec une formation, j’ai appris les aspects légaux et administratifs'. Pour Audrey, O’Détour du monde est avant tout une activité parallèle à son emploi chez Maestria. 'J’aime cette activité, mais s’y lancer à plein temps serait trop peu stable. Tant que je peux aider des gens à organiser leurs voyages et partager ma passion, c’est l’essentiel'





