Audrey Crespo-Mara rend hommage à Thierry Ardisson : 17 ans d'amour

Audrey Crespo-Mara célèbre le 17e anniversaire de sa rencontre avec Thierry Ardisson, décédé en juillet 2025. Elle partage un message touchant sur Instagram.

Audrey Crespo-Mara a publié une tribute émouvante sur son compte Instagram ce lundi 2 novembre 2026 pour marquer le dix-septième anniversaire de sa rencontre avec son époux défunt, l'animateur Thierry Ardisson. La journaliste de TF1 a partagé une photographie tendre du couple accompagnée d'un texte célébrant la profondeur de leur liaison spirituelle et amoureuse.

Anniversaire symbolique et souvenir ému

Dix-sept ans après leur premier regard croisé à l'automne 2009, Audrey Crespo-Mara honore la mémoire de Thierry Ardisson, disparu le 14 juillet 2025 à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du foie. Dans sa publication, elle évoque les âmes qui se sont mises à danser ensemble, soulignant la longévité exceptionnelle de leur relation stoppée net par la maladie. L'image montre l'animateur les yeux fermés avec un léger sourire, capturant l'instant présent avant que la tragédie ne frappe.

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Une histoire d'amour hors normes

Leur coup de foudre fut si puissant qu'il a surpassé leurs engagements respectifs au moment de leur rencontre. Thierry Ardisson avait alors choisi de vivre séparément de sa compagne de vingt-sept ans sa cadette, refusant longtemps de partager le même toit par souci de liberté individuelle. Il déclarait avoir acheté un studio dans l'immeuble où résidait Audrey Crespo-Mara, dépensant ainsi des fortunes en taxi pour préserver cet équilibre délicat.

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Soutien familial et héritage préservé

Aujourd'hui, Audrey Crespo-Mara considère les enfants de Thierry Ardisson comme ce qu'il lui reste de plus précieux. Elle assure continuer à faire naître les projets que son mari n'a pas eu le temps de mener à bien. Le soutien indéfectible des beaux-enfants, issus de l'union de Thierry Ardisson avec Béatrice Loustalan, également décédée, constitue un pilier essentiel dans cette épreuve de deuil pour la journaliste.

Derniers adieux à Saint-Roch

Les obsèques de Thierry Ardisson se sont déroulées le jeudi 17 juillet 2025 à 16h30 en l'église Saint-Roch à Paris. Célébrités, amis proches et anonymes s'y étaient réunis pour rendre hommage à l'homme en noir qui avait révolutionné la télévision française. Audrey Crespo-Mara y était présente aux côtés de ses fils Sekou et Lamine, venus soutenir la famille dans cette ultime cérémonie religieuse.