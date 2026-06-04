Audrey Crespo-Mara : des clichés du mariage de son fils Gaston

La journaliste a partagé des photos de la cérémonie sur Instagram. Les jeunes mariés ont célébré leur union face à leurs proches à Paris.

Audrey Crespo-Mara a partagé des clichés du mariage de son fils Gaston avec sa compagne Ximena Aguilar . Les jeunes mariés ont célébré leur union face à leurs proches à Paris .

La cérémonie a eu lieu le 4 juin 2026. Audrey Crespo-Mara a posté plusieurs photos sur Instagram, montrant les jeunes mariés avancer main dans la main dans un salon aux dorures somptueuses. La jeune mariée portait une robe blanche courte au style moderne, accompagnée d'un voile et d'un bouquet aux tons rouges et roses. Le marié a opté pour un costume bleu marine classique.

Les jeunes époux ont échangé un baiser devant l'officier d'état civil. Audrey Crespo-Mara est très proche de ses beaux-enfants et a déjà partagé des moments de leur vie sur les réseaux sociaux. Elle a également parlé de son deuil après la disparition de son mari Thierry Ardisson, qui a laissé derrière lui son épouse et leurs enfants





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