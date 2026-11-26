Le président de la Coordination rurale 40 a été auditionné par la gendarmerie de Biscarrosse suite à la mise hors service de neuf radars. Le parquet de Mont-de-Marsan examinera les suites judiciaires de cette affaire.

Joël Descat, le président de la Coordination rurale 40, s'est rendu devant les locaux de la gendarmerie de Biscarrosse le jeudi 26 novembre pour subir une audition libre. Cette convocation fait suite à une campagne de désactivation de dispositifs de contrôle de la vitesse routière menée par des membres de son syndicat dans le département des Landes. L'incident concerne spécifiquement neuf radars qui ont été recouverts et rendus inopérants dans la zone comprise entre Mimizan et Biscarrosse.

Détails de l'infraction et reconnaissance des faits

L'audition a porté principalement sur un autre membre de la Coordination rurale 40, accusé d'avoir personnellement réalisé l'acte d'encapuchonnement des dispositifs de contrôle. Ce membre du syndicat a admis avoir placé des bâches sur les appareils, reconnaissant ainsi avoir mis les radars hors service de manière volontaire. Les toiles de jute utilisées pour cette opération portaient l'inscription CR40 tracée au feutre rose, identifiant clairement l'auteur de l'action. La gendarmerie a qualifié ces actes non pas comme une simple dégradation matérielle, mais comme une infraction punie par la loi en raison de la mise hors service d'équipements publics.

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Réactions et soutien des agriculteurs landais

Une délégation de trente-neuf membres de la Coordination rurale 40 a attendu patiemment à l'extérieur de la gendarmerie, montrant un soutien moral fort aux personnes auditionnées. Cette mobilisation s'inscrit dans une période de tension accrue pour le secteur agricole, marqué par une nouvelle action le mercredi 28 octobre où des tracteurs ont bloqué une sortie de l'agglomération de Mont-de-Marsan. Les agriculteurs expriment leur colère face à ce qu'ils perçoivent comme un manque de soutien gouvernemental, craignant pour la souveraineté alimentaire de la France. Ils réclament des mesures plus fortes de la part de l'exécutif pour protéger leur activité économique.

Déclaration de Joël Descat et contexte légal

Joël Descat a précisé que l'audition a duré environ trois quarts d'heure pour chaque personne convoquée, marquant sa première participation à ce type de procédure concernant cette affaire spécifique. Il a accompagné son camarade syndicaliste en tant que soutien, soulignant la dimension collective de la réponse apportée à ces infractions. Le contexte juridique est strict : recouvrir un radar et l'empêcher de fonctionner constitue une atteinte à la fonction publique, distincte du vol ou de la destruction pure. Cette distinction juridique est centrale pour le parquet qui doit déterminer la qualification exacte des faits.

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Suites judiciaires et décisions du parquet

Le dossier est désormais transféré entre les mains du parquet de Mont-de-Marsan, qui examinera les éléments recueillis lors de l'audition et les preuves matérielles. Cette juridiction décidera des suites à donner, qui pourraient aller d'une relaxe à des poursuites pénales selon l'interprétation des faits et l'intention démontrée. L'absence de dégradation physique majeure ne dispense pas les auteurs de toute responsabilité pénale, l'infraction résidant dans la mise hors service. Les agriculteurs maintiennent que ces actions sont des avertissements nécessaires face à la pression subie par le monde rural.

Implication des médias et enquête en cours

L'enquête a attiré l'attention des journalistes de la rédaction locale qui ont couvert l'événement avec rigueur pour informer les citoyens. Le travail des vingt-cinq journalistes engagés garantit une information fiable et complète sur ces développements judiciaires et sociaux. La visibilité médiatique de cette affaire souligne l'importance des tensions entre les agriculteurs et l'application des lois sur la route. Le dossier reste ouvert jusqu'à la décision finale du parquet, dans une attente qui reflète les enjeux locaux plus larges.