Audition de Emmanuel Moulin, la nomination restait incertaine

Le gouvernement propose à Emmanuel Moulin, ex-secrétaire général de l'Elysée, un poste de gouverneur de la Banque de France. Il aura une audition mercredi, et si trois cinquièmes des voix exprimées sont défavorables à sa nomination, celle-ci sera repoussee. La nomination reste incertaine, suite aux nominations de Richard Ferrand et d'Amélie de Montchalin, qui est proche d'Emmanuel Macron. Les socialistes et les sénateurs PS sont contre, estimant qu'il n'y a pas d'indépendance politique suffisante. Les LR et centristes devraient voter très majoritairement pour, mais des hypothèses d'accords entre les deux chambres ont été placées en avant. La Banque de France a démenti que le traitement du candidat ait un caractère particulier.

Le moment de vérité approche pour Emmanuel Moulin , ex-secrétaire général de l'Elysée, proposé pour devenir gouverneur de la Banque de France. Il aura une audition mercredi au Sénat et à l'Assemblée.

Si trois cinquièmes des voix exprimées sont défavorables à sa nomination, celle-ci sera repoussé. La nomination de ce haut fonctionnaire est incertaine, après les nominations déjà de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel et d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. Les socialistes ne donneront pas leur feu vert, estimant que M. Moulin ne présente pas les garanties d'indépendance indispensable à la fonction de banquier central. Les sénateurs PS et conservatives se positionneront contre.

Le président de la commission des Finances appelle à ne pas se faire marcher dessus. Les LR et centristes devraient voter très majoritairement pour. L'hypothèse d'un accord entre le Sénat et l'Elysée, en échange d'une nomination, a causé polémique. La Banque de France a démenti qu'il y ait un traitement particulier.

Emmanuel Moulin est un haut fonctionnaire ayant gravi tous les échelons financiers de l'État, ayant débuté sa carrière au Trésor et ayant géré plusieurs cabinets sous les présidences Sarkozy et Macron





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