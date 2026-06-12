Audiences record à l'ouverture de la Coupe du monde 2026 sur M6 et au bout du match inaugural

Analyse détaillée des audiences des émissions officielles M6, TF1 et France 3 lors de la cérémonie d'ouverture et du match inaugural du tournoi mondial de football 2026, avec comparaisons aux éditions précédentes.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté ce jeudi 11 juin avec la cérémonie d'ouverture officielle au stade Azteca à Mexico. Le spectacle, suivi par le match inaugural opposant le Mexique à l'Afrique du Sud, a été retransmis en direct sur la chaîne nationale française M6.

La première diffusion commence à 19h30 et a attiré près de 3 millions de téléspectateurs, soit un taux d'audience de 18 % du marché, légèrement inférieur à l'objectif fixé lors de la dernière édition au Qatar en 2022. Le contraste se fait alors que le match inaugural, diffusé à 20h50, a fait 4,9 millions de spectateurs, soit 28,5 % de part de marché, un autre recul par rapport à l'édition précédente.

Alors que M6 dominait le créneau sportif, d'autres chaines françaises ont également été en tête d'audience. À l'heure de la cérémonie, TF1 a vu ses téléspectateurs atteindre près de 2 millions, un chiffre stable par rapport à la veille. Les journaux télévisés à la Une et sur France 2 n'ont pas subi d'impact notable. En soirée, France 3 a capté 4,18 millions d'abonnés, représentant 29,4 % de part d'audience, pour la rediffusion du téléfilm lié à l'événement.

La première rencontre arrondie à 17h, encore sur la Une, a reçu 5,05 millions d'hommes et de femmes, soit plus de 31 % de part d'audience. Ces données rappellent les résultats des éditions passées. En 2018, la cérémonie d'ouverture sur TF1 a compté 2,44 millions de curieux, soit 34,3 % de part de marché, tandis que le match français‑russo‑arabrholympique, retransmis à 17h, a mobilisé 3,98 millions de spectateurs, soit 36,3 % du public.

La diffusion de la Coupe du monde 2026 sur M6, aux côtés d'autres chaines comme France 3 ou TF1, montre que la France continue d'être un marché clé pour les événements sportifs majeurs. En parallèle, les journalistes et spectateurs restent attentifs à l'actualité du football, que ce soit les demi-finale de la Coupe du monde des clubs, les matchs de l'Eurovision ou les rencontres clés comme Espagne‑France.

Les médias fournissent des guides détaillés sur l'horaire et la chaîne de diffusion, ce qui contribue à maintenir un haut niveau d'engagement du public à travers le pays





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Coupe Du Monde 2026 M6 TF1 France 3 Audiences Télévisées

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