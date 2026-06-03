Audemars Piguet dévoile trois nouvelles Royal Oak Offshore équipées du calibre 6401

La maison suisse Audemars Piguet présente trois nouvelles déclinaisons de sa montre Royal Oak Offshore Chronographe Automatique, caractérisées par un boîtier fin de 37 mm, le nouveau calibre 6401 à réserve de marche accrue et des combinaisons de couleurs estivales. Les modèles allient titane, or rose et cadrans Tapisserie, avec des bracelets en caoutchouc interchangeables.

La manufacture suisse de haute horlogerie Audemars Piguet , après une période marquée par le succès de sa montre The Beast, dévoile trois nouvelles versions de la Royal Oak Offshore Chronographe Automatique.

Ces modèles se distinguent par leur design sportif, des couleurs vives estivales et des matériaux variés. Le boîtier atteint 37 mm de diamètre, la version la plus fine de la collection, avec une épaisseur de 11,5 mm et une étanchéité à 50 mètres.

La nouveauté majeure réside dans le calibre 6401, qui remplace l'ancien calibre 2385 utilisé depuis 1997, augmentant la réserve de marche de 15 heures et présentant un fond saphir laissant voir des finitions soignées ainsi qu'une masse oscillante en or rose rhodié 22 carats. Le premier modèle est en titane avec un cadran Tapisserie turquoise, des compteurs turquoise, des chiffres en or rose rhodié 18 carats, des aiguilles en or gris 18 carats et un réhaut turquoise.

Son bracelet en caoutchouc turquoise interchangeable est associé à une boucle ardillon en titane. Le deuxième modèle, également en titane, arbore un cadran Tapisserie rose, des compteurs roses et des chiffres en or rose 18 carats aux tonalités gris argenté, ainsi qu'une lunette en acier inoxydable sertie de 32 diamants taille brillant. Son bracelet en caoutchouc rose interchangeable est muni d'une boucle ardillon en titane.

Le troisième modèle est en or rose 18 carats avec un cadran Tapisserie bleu clair, des compteurs bleu clair soulignés d'un liseré en or rose, des chiffres et aiguilles en or rose 18 carats, un réhaut bleu clair et une lunette en or rose sertie de 32 diamants taille brillant. Son bracelet en caoutchouc bleu clair interchangeable est équipé d'une boucle ardillon en or rose 18 carats.

L'article mentionne également la journaliste Pauline, titulaire d'une licence en sciences sociales de l'université PSL, qui a étudié le journalisme à la Columbia Journalism School de New York. Après un passage en freelance à NYC, elle a rejoint la rédaction de GQ en avril 2026. Cette section semble être une biographie d'une journaliste et ne fait pas partie de l'actualité principale concernant Audemars Piguet





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Audemars Piguet Royal Oak Offshore Calibre 6401 Montre Haute Horlogerie

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