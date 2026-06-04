Aude, la Maître de midi, victime d'un problème technique

Aude, la Maître de midi, a été contrainte de quitter le plateau pour régler un problème technique. Elle est revenue défendre sa place et a continué l'aventure.

Aude , la Maître de midi, a été victime d'un problème technique lors de l'émission Les 12 coups de midi. Elle a été contrainte de quitter le plateau pour régler le problème.

Heureusement, la candidate est revenue défendre sa place, sauvée par un technicien. Malgré cet incident, Aude s'est imposée sans trembler et a continué l'aventure. Elle reviendra tout de même dès vendredi 5 juin pour tenter sa chance face à une Étoile mystérieuse. Cyprien, le créateur de l'émission, a dévoilé son plus gros projet depuis Les 12 coups de midi.

Il a également parlé de son enfance et de sa passion pour la télé-réalité. Il a même interrogé des candidats comme Julien Tanti et Jean-Luc Reichmann





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