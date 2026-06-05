Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Aude, la maître de midi, est obligée de quitter le plateau des 12 coups de midi

Télévision News

Aude, la maître de midi, est obligée de quitter le plateau des 12 coups de midi
Aude12 Coups De MidiTF1
📆6/5/2026 6:41 AM
📰femmeactuelle
31 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 63%

Aude, la maître de midi, a été contrainte de quitter le plateau des 12 coups de midi à la suite d'un incident. Elle a une nouvelle fois gagné, sa douzième victoire, et compte désormais 34 030 euros dans sa cagnotte.

Aude , la maître de midi , est obligée de quitter le plateau des 12 coups de midi à la suite d'un incident. Depuis le 24 mai 2026, Aude a été contrainte de quitter le plateau dans l'émission diffusée sur TF1 ce jeudi 4 juin 2026.

Un petit couac qui n'a eu aucune incidence sur son parcours puisqu'elle a une nouvelle fois gagné. Elle est maman de trois enfants, toujours de bonne humeur, et a vu sa nièce lui faire une belle déclaration lors de l'émission diffusée ce jeudi 4 juin. Elle a une nouvelle fois gagné, sa douzième victoire, et compte désormais 34 030 euros dans sa cagnotte.

Elle vit à Carcassonne dans l'Aude et est chargée de séjours éducatifs à la Ligue de l'enseignement de l'Aude. Elle a connu un problème de batterie avec son micro et vêtue d'une robe, il était impossible d'arranger le souci sur le plateau

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

femmeactuelle /  🏆 32. in FR

Aude 12 Coups De Midi TF1 Jean-Luc Reichmann Maître De Midi

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hérault-Aude : course-poursuite de Narbonne à Vendres, un narcotrafiquant écope de cinq ans de prisonHérault-Aude : course-poursuite de Narbonne à Vendres, un narcotrafiquant écope de cinq ans de prisonUn narcotrafiquant de Nîmes a été copndamné à cinq ans de prison par le tribunal correctionnel de Béziers, après la saisie de près de 40kg de cannabis dans une voiture volée.
Read more »

Catherine Ceylac se confie sur son avortement à l'âge de 15 ans dans son autobiographieCatherine Ceylac se confie sur son avortement à l'âge de 15 ans dans son autobiographieLa journaliste Catherine Ceylac, âgée de 71 ans, a décidé de se confier sur son avortement à l'âge de 15 ans dans son autobiographie publiée aux éditions Cherche Midi. Elle y raconte également son enfance, ses débuts à la télévision et les nombreuses rencontres qui ont marqué sa carrière cathodique. Pour elle, cet événement a forgé son destin et l'a poussée à vouloir s'éloigner de son milieu familial. Elle explique que sa mère souffrait de ne pas être indépendante et que cela l'a déterminée à rompre avec la monotonie d'une vie déjà tracée pour les femmes de son époque. Elle a également révélé que son conjoint, le journaliste Claude Sérillon, avec qui elle est en couple depuis 42 ans, a été un soutien affectif énorme pour elle.
Read more »

Aude, la Maître de midi, victime d'un problème techniqueAude, la Maître de midi, victime d'un problème techniqueAude, la Maître de midi, a été contrainte de quitter le plateau pour régler un problème technique. Elle est revenue défendre sa place et a continué l'aventure.
Read more »

La décision vient de tomber : ce supermarché Auchan de l'Aude ne sera pas repris par IntermarchéLa décision vient de tomber : ce supermarché Auchan de l'Aude ne sera pas repris par IntermarchéLe supermarché Auchan de Sallèles-d’Aude (Aude) ne sera pas repris par le Groupement Mousquetaires, propriétaire d'Intermarché. Le futur de ses salariés demeure incertain.
Read more »



Render Time: 2026-06-05 09:41:08