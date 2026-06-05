Aude, la maître de midi, a été contrainte de quitter le plateau des 12 coups de midi à la suite d'un incident. Elle a une nouvelle fois gagné, sa douzième victoire, et compte désormais 34 030 euros dans sa cagnotte.

Aude , la maître de midi , est obligée de quitter le plateau des 12 coups de midi à la suite d'un incident. Depuis le 24 mai 2026, Aude a été contrainte de quitter le plateau dans l'émission diffusée sur TF1 ce jeudi 4 juin 2026.

Un petit couac qui n'a eu aucune incidence sur son parcours puisqu'elle a une nouvelle fois gagné. Elle est maman de trois enfants, toujours de bonne humeur, et a vu sa nièce lui faire une belle déclaration lors de l'émission diffusée ce jeudi 4 juin. Elle a une nouvelle fois gagné, sa douzième victoire, et compte désormais 34 030 euros dans sa cagnotte.

Elle vit à Carcassonne dans l'Aude et est chargée de séjours éducatifs à la Ligue de l'enseignement de l'Aude. Elle a connu un problème de batterie avec son micro et vêtue d'une robe, il était impossible d'arranger le souci sur le plateau





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Aude 12 Coups De Midi TF1 Jean-Luc Reichmann Maître De Midi

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