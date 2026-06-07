Aude éliminée des 12 coups de midi : la malédiction de l'étoile mystérieuse persiste

Ce dimanche 7 juin, Aude a été éliminée des 12 coups de midi après 14 victoires, sans réussir à dénicher l'étoile mystérieuse. Elle repart avec 34 090 euros mais sans la voiture tant convoitée.

Ce dimanche 7 juin, Aude espérait décrocher une quinzième victoire de rang et trouver enfin l' étoile mystérieuse qui la narguait depuis plusieurs jours. Malheureusement, la championne n'a pas su briser la malédiction de l'étoile et a été éliminée.

En larmes, elle n'a pas caché son émotion au moment de quitter le plateau. Aude était à deux doigts de deviner l'étoile mystérieuse d'Hailey Bieber et de remporter une voiture. Mais elle n'aura pas réussi, malgré ses tentatives les jours précédents. Elle repart avec 34 090 euros de gain, un beau pactole mais avec des regrets.

Ce dimanche, la maîtresse de midi faisait face à trois candidats : Amadou, étudiant en droit et en histoire de 18 ans rêvant de devenir réalisateur, Laëtitia, une naturopathe adepte du yoga, et Hippolyte, futur masseur-kinésithérapeute. Le premier duel opposa Hippolyte à Laëtitia, et c'est le jeune homme qui s'en sortit. Peu après, Aude se mit en difficulté en se trompant sur une question concernant l'invitée du jour, Mélissa Anton.

Passée dans le orange puis le rouge, elle décida de provoquer Hippolyte en duel. Mais le jeune homme ne trembla pas et, sur une question portant sur le film "Un dernier mot", il porta le coup fatal à Aude, qui s'arrête après 14 succès de rang sans avoir pu tenter de deviner l'étoile mystérieuse. En larmes, Aude n'a pas su quoi répondre, se désolant de la voiture qu'elle n'a pas pu remporter.

L'animateur Jean-Luc Reichmann a ensuite lancé un message à la championne déchue tout en lui offrant un jeu de boules. Un bien maigre butin pour Aude, qui espérait mettre fin à sa malédiction. Elle repart tout de même avec 34 090 euros. Hippolyte, qualifié pour la finale contre le jeune Amadou de 18 ans, n'a pas réussi à s'imposer, et c'est le jeune "Doudou", comme le surnomme sa mère, qui est reparti avec 1500 euros de gain.

Le nouveau maître de midi a ensuite tenté de décrocher l'étoile mystérieuse, mais a également échoué. La voiture n'est pas encore pour aujourd'hui. Pour Aude, c'est une défaite amère, mais elle laisse une trace dans le jeu. D'autres champions comme Bruno Hourcade ont dépassé le million d'euros de gains cumulés, ou Christian Quesada avec 800 000 euros avant ses déboires judiciaires.

Paul, jeune autiste Asperger, a ému le public avec 691 522 euros. Autant d'histoires qui font des 12 coups de midi un programme fédérateur, malgré les larmes et les étoiles mystérieuses parfois insaisissables





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