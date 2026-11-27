Découvrez la promotion chez Auchan sur l'Air Fryer Ninja Crispi Pro. Un appareil multifonction sans huile à moins de 200 euros avec une remise de 20%.

La grande distribution Auchan propose ce vendredi une opportunité exceptionnelle pour les amateurs de cuisine pratique. Le vendeur au détail met en effet en vente l'Air Fryer Ninja Crispi Pro par palettes complètes. Cette offre spéciale permet d'acquérir cet appareil de cuisson polyvalent pour un tarif nettement inférieur à la norme du marché. Le prix affiché se situe ainsi sous la barre des 200 euros pour un produit de qualité supérieure.

Une polyvalence technique supérieure et un prix réduit

L'Air Fryer Ninja Crispi Pro de la marque Ninja s'impose comme une solution multifonctionnelle complète. Avec ses cinq modes de cuisson distincts, l'appareil remplace avantageusement plusieurs ustensiles de cuisine traditionnels. Il permet notamment de frire sans huile, de faire croustiller, de rôtir, de faire lever et même de déshydrater les aliments. Chez Auchan, cet appareil bénéficie d'une remise immédiate de 20%. Cette réduction significative s'applique dès maintenant, rendant l'investissement initial particulièrement attractif pour les consommateurs.

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Utilisation simplifiée et design en verre sécurisé

Outre son prix abordable, l'Air Fryer Ninja Crispi Pro brille par sa simplicité d'utilisation. En effet, avec son contenant en verre, vous pouvez facilement surveiller la cuisson de vos aliments sans avoir besoin d'ouvrir l'appareil. En plus, une fois votre repas terminé, vous pouvez conserver vos restes dans le même contenant, ce qui limite la vaisselle. Et comme il s'agit de contenants en verre, cela vous garantit une cuisson saine, sans PFAS ni PTFE pour cuisiner. Et pour ne rien gâcher, tout est compatible avec un nettoyage au lave-vaisselle.

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Un gain de place immédiat dans vos cuisines

L'Air Fryer Ninja Crispi Pro s'avère également idéal pour gagner de la place dans votre cuisine. En effet, grâce à sa grande polyvalence, vous pouvez réaliser un grand nombre de recettes dans le même appareil. Et grâce à son panneau de commande intuitif, vous pouvez régler la température et choisir le mode de cuisson en un clin d'œil. Cette caractéristique répond parfaitement aux besoins des foyers cherchant à optimiser leur espace sans sacrifier la qualité de leurs préparations.