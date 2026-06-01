Auchan et Intermarché : l'Autorité de la concurrence examine leur rapprochement pour la gestion commune de 167 magasins

L'Autorité de la concurrence se saisit du projet de création d'une entreprise commune entre Auchan et le groupement Mousquetaires pour l'exploitation de 167 magasins en France.

L'Autorité de la concurrence doit rendre son avis sur cette opération de concentration d'ici l'été. Aucan et Intermarché l'exploitation de 167 magasins en France, a annoncé l'institution nationale lundi.

Le groupe Auchan (Auchan Retail International) et le Groupement Mousquetaires (ITM Entreprises) entendent faire passer 167 magasins actuellement exploités sous enseigne Auchan en enseignes Intermarché ou Netto, et les contrôler de manière conjointe. Le 22 mai, la Commission européenne a estimé que l'Autorité de la concurrence était la mieux placée pour étudier cette opération de concentration au regard notamment de son impact sur le marché national, peut-on lire sur le site de l'Autorité.

Cette dernière devrait se prononcer d'ici le début du mois de juillet 2026, a-t-elle précisé. Le groupe Auchan, confronté à des difficultés financières, mise sur un partenariat stratégique avec le groupement Mousquetaires pour redynamiser ses supermarchés. Intermarché doit céder trois des 81 magasins rachetés à l'entreprise belge Colruyt, dit l'Autorité de la concurrence. Intermarché devra céder à un ou plusieurs concurrents qui doivent être agréés par l'Autorité, les magasins rachetés à Colruyt.

Auchan est le 5e distributeur dans le pays, derrière E. Leclerc, Carrefour, Intermarché et Coopérative U. Le groupe souffre depuis des années de la concurrence des groupements indépendants, où les conditions sociales notamment sont généralement moins-disantes, et de son positionnement historiquement fort sur les hypermarchés, moins en vogue. Il a ainsi lancé une vaste transformation de son parc français afin de sortir la tête de l'eau, dont un partenariat avec le groupement d'indépendants Les Mousquetaires (Intermarché, Netto, Les comptoirs de la bio, Bricomarché, Brico Cash, Bricorama, Roady et Rapid Pare-Brise)





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