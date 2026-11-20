La ministre Stéphanie Rist inaugure les travaux de réhabilitation du CH d'Auch, un projet de 135M€ financé par le Ségur qui s'étend jusqu'en 2036 pour moderniser les soins.

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, s'est rendue jeudi 19 novembre au centre hospitalier d'Auch pour poser la première pierre d'un vaste chantier de réhabilitation et d'extension. Cet événement symbolique marque le début effectif des travaux dont l'investissement total est évalué à 135 millions d'euros. L'objectif principal de cette opération est de moderniser les infrastructures sanitaires locales et d'améliorer significativement le confort offert aux patients.

Déroulement du chantier et financement

Le financement de ce projet colossale repose sur une contribution mixte entre l'État et la région Occitanie. Le budget de 135 millions d'euros est intégralement couvert par une subvention de l'État s'élevant à 117 millions d'euros et par une participation de 18 millions d'euros de la région. Ces fonds ont été débloqués dans le cadre du plan Ségur de la Santé, initiative nationale visant à doter les hôpitaux des moyens nécessaires pour préparer l'avenir.

Also read Yaël Rasooly présente Edith et moi au Circa d'Auch

Les travaux s'étaleront sur une période longue, jusqu'en 2036. La stratégie retenue consiste à réhabiliter intégralement le bâtiment actuel, surnommé le tripode, et à ajouter une nouvelle aile en forme de L. Cette extension est conçue pour renforcer l'offre en hospitalisation complète et en ambulatoire, tout en prévoyant la création d'une deuxième voie d'accès et l'isolation thermique de tous les bâtiments existants.

Historique et orientations stratégiques

La réalisation de ce chantier a nécessité une longue période de réflexion et de ajustements. Initialement, le projet était envisagé sous la forme d'une construction neuve sur un nouveau terrain. Cependant, la recherche d'un site adapté a pris 18 mois et la décision de rénover l'hôpital existant a été prise en septembre 2023. Ce changement de cap intervient quatre ans après l'annonce faite par Jean Castex, alors Premier ministre, initiant ainsi le processus.

Advertisement

La ministre Stéphanie Rist a justifié ces délais par la complexité du travail d'analyse préalable. Elle a rappelé que le plan Ségur avait débloqué 19 milliards d'euros pour l'ensemble des hôpitaux français, nécessitant une évaluation minutieuse de chaque établissement pour déterminer s'il fallait privilégier la rénovation ou la reconstruction. Ce processus rigoureux a permis d'optimiser l'usage des fonds publics tout en répondant aux besoins spécifiques du territoire.

Impacts concrets et perspectives

L'Olivier Granowski, directeur du centre hospitalier d'Auch, a présenté ces travaux comme l'aboutissement d'une démarche de longue date. Les améliorations prévues incluent la réduction du nombre de chambres doubles au profit de chambres particulières. L'amélioration du plateau technique est également au cœur du projet, visant à offrir un environnement de soins plus adapté aux exigences contemporaines et au changement climatique.

Réactions du personnel et mobilisation

Cette célébration n'a pas fait l'unanimité au sein du personnel hospitalier. Des membres de la CGT se sont mobilisés sur le site pour exprimer leur mécontentement face à la venue de la ministre. Célia Paz, secrétaire générale de la CGT au centre hospitalier d'Auch, a dénoncé un manque de considération envers les soignants et les patients, soulignant que Stéphanie Rist avait annulé deux fois sa visite précédente.

Les représentants syndicaux ont exprimé leur frustration concernant le sous-financement chronique qu'ils jugent destructeur pour l'hôpital public. Ils ont précisé ne pas souhaiter être reçus par la direction, estimant ne pas avoir été entendus pendant dix ans sur les difficultés quotidiennes rencontrées. Malgré ces tensions, la pose de la première pierre officialise le lancement des travaux préparatoires, avec pour défi majeur de poursuivre la construction en impactant le moins possible l'activité clinique de l'établissement.