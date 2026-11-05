Auch : La mairie agit face à la crise de 1900 patients sans médecin

À Auch, 1 900 habitants n'ont pas de médecin traitant. La municipalité multiplie les partenariats et installations spécialisées pour lutter contre la désertification médicale.

La ville d' Auch fait face à une urgence sanitaire majeure avec 1 900 habitants privés de médecin traitant. Malgré l'accueil favorable récent d'une médecin junior, cette arrivée ne résout pas le problème structurel du manque de praticiens dans une cité qui a franchi le cap des 24 000 habitants en 2023. La municipalité reconnaît l'ampleur de la crise et assure redoubler d'efforts pour proposer des solutions concrètes aux résidents.

Une crise sanitaire persistante depuis plusieurs années

Frank Pinto De Oliveira, adjoint au maire chargé de la santé publique, précise qu'il fait lui-même partie des 1 898 personnes exactement sans médecin traitant. La désertification médicale ne date pas d'aujourd'hui et résulte de difficultés installées progressivement depuis de nombreuses années. Le vieillissement des médecins et les départs à la retraite simultanés ont considérablement réduit l'offre de santé.

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La fermeture il y a trois ans de la clinique de Gascogne, ainsi que les décès de certains praticiens, ont accéléré cette pénurie. Sur le territoire, la Ville recense actuellement 18 médecins traitants au total. Parmi ces professionnels, sept ne consultent qu'à domicile, limitant davantage l'accès aux soins pour les citoyens désireux de voir un généraliste dans un cabinet.

Installations spécialisées et partenariats actifs

Huit mois après sa prise de fonction, l'équipe municipale affiche déjà des premiers résultats tangibles. Un neurologue a effectué son installation au Garros le 1er octobre dernier. Peu après, un gynécologue a rejoint le paysage médical local au début du mois de novembre. Ces recrutements représentent une avancée significative pour l'offre de soins spécialisée.

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Solutions durables et travail d'équipe institutionnel

La Ville souhaite également donner envie à la jeune médecin junior, installée ce mois-ci au cabinet médical Arago, de poursuivre son exercice sur le territoire après sa dernière année d'internat. Des démarches sont en cours pour une possible installation en dermatologie. Cependant, la municipalité souligne que la désertification médicale touche tous les pays européens et nécessite une approche coordonnée.

Amélioration réelle de l'accès aux soins

Frank Pinto De Oliveira insiste sur l'importance du travail partenarial avec l'Ordre des médecins, la CPTS, la CPAM, l'ARS, le Département, la Région, le centre hospitalier et les professionnels de santé. La Ville et l'Agglomération facilitent concrètement la recherche de locaux et accompagnent les démarches administratives. Les projets de la Rive Gauche de la Caserne Espagne et de l'ancienne clinique de Gascogne avancent rapidement vers des installations durables.