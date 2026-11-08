Auch : La Ligue contre le cancer reçoit un don doublé lors du Vertical Challenge

L'Amicale des sapeurs-pompiers et Human First CrossFitt ont remis 4 418 € à la Ligue contre le cancer du Gers, doublant les fonds initiaux du Vertical Challenge d'Auch.

Lors d'une cérémonie symbolique tenue le mardi 3 novembre, l'Amicale des sapeurs-pompiers et la salle Human First CrossFitt ont officiellement remis un chèque d'un montant total de 4 418 € à la Ligue contre le cancer du Gers. Cette remise de fonds marque une avancée significative par rapport aux 2 100 € initialement collectés, démontrant une mobilisation associative et solidaire qui a permis de doubler les ressources destinées aux patients du département.

Mécanisme de collecte et doubles financements

Le principe de cette collecte exceptionnelle repose sur une dynamique partenariale qui s'est intensifiée après la tenue de l'événement sportif principal. Si les premiers fonds provenaient directement de la participation des coureurs et des bénévoles, la seconde tranche provient exclusivement de nouveaux sponsors et de prestataires de services qui ont choisi d'offrir leurs prestations au profit de l'association. Cette stratégie de financement complémentaire a transformé une collecte sportive classique en une source de revenus substantielle et durable pour la cause cancérologique.

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Le résultat final de cette aggregation de moyens financiers s'élève précisément à 4 418 €, un chiffre exact qui reflète l'efficacité de la communication et la générosité des entreprises locales ayant répondu présentes. Chaque euro de cette somme est intégralement affecté à l'accompagnement des malades, sans intermédiation administrative, garantissant que l'aide arrive directement aux personnes concernées par la maladie.

Postures des acteurs et rôles institutionnels

L'organisation logistique et opérationnelle du Vertical Challenge à Auch a été assurée conjointement par l'Amicale des sapeurs-pompiers et la structure Human First CrossFitt. Ces deux entités ont joué un rôle central non seulement dans l'animation des épreuves, mais aussi dans la structuration du partenariat post-événementiel qui a permis l'augmentation des dons. Leur engagement commun témoigne d'une volonté politique et sociale forte de soutenir la santé publique locale à travers des initiatives concrètes et chiffrées.

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La réception officielle de ce don a été rendue publique en présence de Nadia Benoit, présidente de la Ligue contre le cancer du Gers. La direction de l'association a souligné l'importance cruciale de ces fonds pour maintenir l'offre de soins et d'écoute auprès des patients. La présence de Camille Bonne, maire d'Auch, lors de cette cérémonie du 3 novembre, a également apporté une légitimité institutionnelle à l'événement, confirmant le soutien de l'édilité locale à ces projets associatifs majeurs.

Impact direct sur les patients et suite de la démarche

L'impact concret de cette levée de fonds s'observera immédiatement sur le terrain médical et social du département du Gers. La Ligue contre le cancer du Gers a précisé que l'intégralité de la somme de 4 418 € sera utilisée pour financer des actions d'accompagnement spécifiques. Ces ressources permettent de maintenir des services essentiels qui aident les malades et leurs proches à traverser les périodes difficiles liées au traitement et au diagnostic, sans avoir à s'inquiéter du coût financier de ces aides psychologiques ou matérielles.

Le Vertical Challenge d'Auch, qui s'est déroulé sous un climat ensoleillé sur l'Escalier monumental, a vu plusieurs centaines de participants gravir les marches. Avec plus de 250 montées répertoriées et des centaines de marches parcourues par les athlètes, l'événement a généré une visibilité majeure pour la cause. Cette performance physique collective a servi de catalyseur pour mobiliser l'ensemble de la communauté autour d'une cause commune, établissant un précédent pour les éditions futures de cette compétition caritative.

Perspectives pour les initiatives solidaires futures

La réussite de cette double collecte ouvre la voie à une reconnaissance accrue pour les modèles de partenariat entre le secteur associatif, les entreprises privées et les institutions publiques. En prouvant qu'un événement sportif peut générer des ressources dépassant largement ses frais directs grâce à une stratégie partenariale avisée, Human First CrossFitt et l'Amicale des sapeurs-pompiers ont fixé un nouveau standard d'exemplarité pour les organisations à but non lucratif de la région.

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Les bénéficiaires finaux, à savoir les patients atteints de cancer résidant dans le Gers, tirent un bénéfice direct de cette rigueur comptable et de cette générosité partagée. Le 3 novembre, jour de la remise officielle, a marqué la clôture administrative d'un cycle de collecte réussi, tout en préparant le terrain pour une meilleure visibilité de la Ligue contre le cancer du Gers dans les années à venir, assurant la pérennité de son action sociale et médicale sur le territoire.